John Travolta vrea să facă înconjurul lumii cu familia

Actorul american John Travolta şi-a cumpărat un avion nou, un model de lux, pentru că doreşte să călătorească împreună cu familia sa în jurul lumii. Starul american, care deţine brevetul de pilot, şi-a cumpărat propriul Bombarder Challenger 601, după ce a fost desemnat noul ambasador al acestui constructor de avioane. Actorul intenţionează să se folosească de acest avion privat pentru ca soţia sa, Kelly Preston, fiica Ella, de 11 ani şi fiul Benjamin, de nouă luni, să îl însoţească în desele lui călătorii în jurul lumii. ”Din fericire, familia mea adoră să călătorească. De fiecare dată când eu le spun: Trebuie să merg în Australia sau Trebuie să merg la Paris, ei îmi răspund: Când mergem? Venim şi noi!. Îmi place să mă aflu în aer. Acolo am timp să petrec cu familia. Îmi place acest lucru”, a declarat vedeta.

Până atunci, John Travolta, în vârstă de 57 de ani, este preocupat de filmările la drama autobiografică ”Gotti: In the Shadow of My Father”, regizată de Barry Levinson şi produsă de John “Junior” Gotti. Actorul îi dă viaţă temutului mafiot John Gotti, aflat în puşcărie, în prezent. Perfecţionist din fire, John Travolta a decis că are nevoie de o întâlnire cu însuşi John Gotti şi l-a vizitat la închisoare. În distribuţia acestui film se regăsesc nume importante: Al Pacino, Kelly Preston, Ben Foster, Lindsay şi Chazz Palminteri.