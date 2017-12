Johnny Depp a descoperit că are voce

Căpitanul Jack Sparrow din seria de succes Piraţii din Caraibe se temea că nu va trece de proba muzicală la audiţiile pentru cel mai nou film al său “Sweeney Todd”, însă a descoperit că are veritabile calităţi muzicale. “Eram foarte speriat pentru că nu ştiam daca voi putea cînta sau nu. Este la latitudinea publicului să decidă dacă voi mai juca în musical-uri sau daca voi mai cînta vreodată în public”, a mărturisit actorul. “Nu am cîntat niciodată un cîntec întreg. Eram mai mult tipul cu chitara, care mai cînta la refren”, a adăugat Johnny Depp. Actorul a mai declarat că nu este nici măcar genul care cîntă sub duş. “Nu cînt niciodată acasă. Niciodată. Dar cred că pentru un actor este foarte important să îşi lanseze singur provocări. Este foarte uşor să devii indulgent în acest domeniu şi să rămîi mereu la aceeaşi formulă”, a precizat acesta.Johnny Depp ar putea chiar să înregistreze un duet şu partenera sa viaţă, cîntăreaţa şi actriţa franceză Vanessa Paradis.