Johnny Depp ar putea juca într-un film după ”Albă ca Zăpada”

Actorul american Johnny Depp ar putea interpreta rolul vânătorului în lungmetrajul ”Snow White and the Huntsman”, inspirat din basmul ”Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”. Regizat de Rupert Sanders, filmul va prezenta povestea vânătorului, care, în loc să o ucidă în pădure pe Albă ca Zăpada, aşa cum i-a poruncit mama vitregă a fetei, o eliberează şi o învaţă tehnici de luptă. Potrivit presei americane, actriţa sud-africană Charlize Theron ar putea interpreta rolul mamei vitrege din poveste.

Johnny Depp se află în această perioadă la Londra, unde filmează pentru cel de-al patrulea lungmetraj din franciza ”Piraţii din Caraibe” şi va putea fi văzut pe marile ecrane de Crăciun, când va fi lansat thriller-ul ”The Tourist”, în care joacă alături de Angelina Jolie. Actorul american a fost destul de ocupat în 2010, el bucurându-se de un imens succes la începutul anului, graţie rolului din animaţia 3D ”Alice în Ţara Minunilor / Alice In Wonderland”, de Tim Burton, care a avut încasări de peste un miliard de dolari pe plan internaţional. Johnny Depp şi-a împrumutat vocea, în 2010, unui personaj dintr-un alt film de animaţie – ”Rango” - şi a terminat filmările pentru ”The Run Diary”, în care joacă alături de Amber Heard, Aaron Eckhart şi Giovanni Ribisi. Filmul ”Snow White and the Huntsman” va fi lansat pe marile ecrane în decembrie 2012. Johnny Depp a jucat în filme precum ”Edward - Mâini de Foarfecă / Edward Scissorhands” (1990), ”Arizona Dream” (1993) şi ”Don Juan de Marco” (1995). El a devenit foarte popular datorită rolului Jack Sparrow din seria ”Piraţii din Caraibe”, pentru care, a mărturisit el, s-a inspirat din personalitatea chitaristului Keith Richards de la Rolling Stones.

Deşi Johnny Depp a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, acesta nu a reuşit până în prezent să obţină nicio distincţie din partea Academiei de Film americane. Însă, el a reuşit să obţină un Glob de Aur pentru rolul unui frizer sadic din ”Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street”, în 2008. De asemenea, la începutul lui iunie 2007, Johnny Depp a câştigat două premii MTV Movie, pentru cel mai bun rol de comedie (”Piraţii din Caraibe: La capătul lumii”) şi cel mai bun personaj negativ (”Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street”).