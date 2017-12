Johnny Depp face orice pentru iubita lui

Nu mai este un secret că actorul american Johnny Depp, ajuns la vârsta de 50 de ani, este îndrăgostit lulea de colega sa bisexuală Amber Heard, de 27 de ani. Cei doi şi-au părăsit partenerii de viaţă pentru a fi împreună şi, cum s-ar părea că Amber Heard are încă slăbiciuni la sexul frumos, Johnny Depp a venit cu ideea unui „pact al întâlnirilor”. Sunt împreună deja de 14 luni, dar este în continuare important pentru Amber Heard să aibă parte de o viaţă socială intensă, ca să-i zicem aşa. Cum are deja o vârstă şi destulă experienţă de viaţă, Johnny Depp se arată îngăduitor faţă de iubita sa. Surse din anturajul actorului susţin că acesta i-ar permite lui Amber Heard să se vadă şi cu alte femei atât timp cât el rămâne marea ei dragoste. „Johnny ştie că acest aspect al vieţii lui Amber este foarte important. Sunt amândoi persoane oneste şi deschise şi pactul pe care l-au făcut le va întări relaţia de cuplu”, a declarat sursa. Pactul are o singură condiţie: Amber Heard să fie complet sinceră cu Johnny Depp atunci devine interesată de o altă femeie. Până să-l întâlnească pe Johnny Depp, frumoasa actriţă a avut o relaţie de patru ani cu fotograful Tasya van Ree. La rândul său, actorul a decis să pună capăt relaţiei sale de 14 ani cu actriţa şi cântăreaţa franceză Vanessa Paradis, cu care are doi copii.

Johnny Depp este cât se poate de fericit alături de Amber Heard, pe care o alintă de multe ori cu cadouri scumpe. A închiriat o fermă cu cai, pentru că actriţa visa încă din copilărie să trăiască într-un astfel de loc, şi, pentru că Johnny Depp nu s-a simţit niciodată în largul său la Los Angeles, cei doi stau acum în New Mexico. Actorul şi-a însoţit iubita pe platourile de filmare pentru thriller-ul SF „Transcendence”, în regia lui Wally Pfister. Chiar şi aşa, Amber Heard s-a plictisit destul de repede de viaţa la ţară şi, cum are puţin timp liber, pleacă la Londra, unde se distrează alături de prietenele sale. E greu, însă, de ştiut care sunt doar prietene şi care iubite, de unde, probabil, şi dorinţa lui Johnn Depp de a avea ceva mai multe certitudini în viaţa lui de cuplu. Nimic nu este însă prea mult pentru iubita sa, astfel că i-a cumpărat o pereche de cercei creaţi de Neil Lane, estimaţi la 50.000 de dolari. Amber Heard trebuie să-şi fi onorat până în prezent partea sa din pact!