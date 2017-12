Johnny Depp, în duet cu Steven Tyler

Actorul american Johnny Depp, care în trecut a asigurat partitura la chitară pentru o serie de single-uri lansate de Oasis şi Shane McGowan, a anunţat că s-a împrietenit cu Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, alături de care va compune câteva cântece. ”Am ieşit împreună de câteva ori. Este o persoană pe care o admir foarte mult, de mult timp. Ideea de a compune cântece cu el este un vis devenit realitate”, a declarat Johnny Depp în cadrul show-ului de televiziune Extra din SUA. La rândul său, Steven Tyler a declarat recent că i-ar plăcea să îl vadă pe Johnny Depp interpretând rolul său pe marele ecran, într-un film biografic. Actorul în vârstă de 47 de ani pare dispus să nu rateze şansa de a-l interpreta pe celebrul rocker.

Până când acest proiect se va concretiza, Johnny Depp, care şi-a reluat rolul căpitanului Jack Sparrow, jucând în ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, s-a declarat mulţumit de faptul că britanicul Keith Richards, chitaristul trupei Rolling Stones, a fost de acord să revină în franciza ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” cu rolul căpitanului Teague, deoarece de fiecare dată când petrece ceva timp alături de legendarul chitarist britanic, se simte ca şi cum ar face parte dintr-o trupă rock. Filmul ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, de Rob Marshall, a avut premiera mondială ieri, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes şi va ajunge pe marile ecrane din România pe data de 20 mai.