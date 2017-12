Johnny Depp îşi deschide casă de discuri

Actorul Johnny Depp se pregăteşte să îşi lanseze propria casă de discuri şi caută, la Londra, noi talente în muzică. În tinereţe, Johnny Depp a îmbrăţişat o carieră muzicală şi a cântat cu mai multe grupuri de muzică rock înainte să se orienteze spre actorie. De atunci a rămas un mare fan al muzicii şi, recent, a finanţat studioul trupei britanice Babybird pentru realizarea unui material discografic. Conform tabloidului britanic “The Sun”, Johnny Depp a înfiinţat compania Unison Music şi a angajat mai mulţi căutători de talente pentru a descoperi noi trupe pe piaţa britanică. “Johnny a fost mereu pasionat de muzică. Se implică foarte tare în muzică. Evident, nu poate ajunge la atâtea concerte câte şi-ar dori, dar are o echipă bună lângă el şi va susţine personal orice iniţiativă a acestora”, a declarat o sursă apropiată actorului.

Starul francizei Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe, în vârstă de 47 de ani, este văzut tot mai des într-un bar din satul Rougham din comitatul Suffolk, din estul Angliei, fiind alimentate zvonurile despre intenţia sa de a se muta în Marea Britanie. Localnicii au declarat pentru tabloidul “The Sun” că l-au văzut pe celebrul actor american la volanul unei dubiţe de culoare albă în timp ce acesta se plimba şi admira peisajul din satul lor. Se zvoneşte totodată că, deja, copiii săi au fost înscrişi la şcoala din sat. Johnny Depp, care are doi copii cu partenera sa de viaţă, actriţa şi cântăreaţa franceză Vanessa Paradis, are reşedinţe în Franţa, la Los Angeles în SUA şi pe insula Bahamas. Actorul american ţine foarte mult la intimitatea sa şi este recunoscut pentru puţinele informaţii pe care le oferă jurnaliştilor despre timpul său liber. Nu este exclus ca Johnny Depp să îşi petreacă o mini-vacanţă de Ziua Tatălui singur, iar bursa zvonurilor să o ia razna…