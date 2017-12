Actorul american Johnny Depp a declarat într-un interviu recent că a fost muşcat de Jacques, buldogul cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt, în timpul filmărilor de la Veneţia pentru thriller-ul ”The Tourist / Turistul”. Angelina Jolie şi Brad Pitt au dorit să îşi petreacă seara în oraş şi aveau nevoie de o persoană care să le supravegheze câinele, pentru câteva ore. Johnny Depp, prietenos din fire, s-a oferit să aibă grijă de buldogul Jacques. Însă, imediat ce au rămas singuri, buldogul l-a atacat. ”În mod nesăbuit, m-am lăsat convins să am grijă de Jacques, pentru o seară. Este un buldog uriaş. Încă de la început am avut un sentiment neplăcut, deoarece Jacques mirosea îngrozitor”, a declarat Johnny Depp. ”Însă mi-am spus: Haide, este doar o seară. Vei supravieţui. Totul a mers bine până când m-am aşezat pe marginea patului pentru a-mi scoate pantofii. Jacques a sărit pe mine pe la spate şi a continuat să sară pe mine. Nu este deloc mic. Cântăreşte în jur de 80 de kilograme, dar în acele momente mi se părea că are o greutate de 130 de kilograme. Am strigat după ajutor şi, din fericire, cineva a venit şi a luat bestia de pe mine”, a adăugat actorul.

Buldogul Jacques a însoţit cuplul Jolie-Pitt, în vara anului trecut, la Veneţia, unde au fost filmate cele mai multe dintre scenele incluse în lungmetrajul ”The Tourist / Turistul”, în care rolurile principale sunt interpretate de Angelina Jolie şi Johnny Depp. Thriller-ul, filmat la Veneţia şi Paris, sub bagheta regizorului german Florian Henckel von Donnersmarck, prezintă povestea unui turist american, interpretat de Johnny Depp, care se implică într-o aventură cu personajul interpretat de Angelina Jolie, un agent al Interpolului. Cu ocazia filmărilor, Johnny Depp şi Angelina Jolie s-au împrietenit şi au făcut schimb de sfaturi în ceea ce priveşte creşterea şi educaţia copiilor. La Veneţia au fost prezenţi şi partenerii de viaţă ai celor doi protagonişti, cântăreaţa franceză Vanessa Paradis, respectiv actorul american Brad Pitt. Cei patru au devenit buni prieteni în timpul filmărilor pentru acest lungmetraj şi au fost fotografiaţi de multe ori luând masa împreună.