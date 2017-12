Johnny Depp n-ar putea suporta celebritatea fără insula sa din Bahamas

Actorul american a povestit pentru ediţia din luna iulie a revistei ”Vanity Fair” despre insula paradisiacă pe care o deţine în Bahamas, despre statutul de star hollywoodian, dar şi despre pasiunea sa pentru pictură. Atunci cînd nu intră în pielea unui personaj dintr-un nou film, Johnny Depp stă cît de departe poate de Hollywood. Celebrul actor recunoaşte că insula privată pe care o deţine în Bahamas, numită Little Hall\'s Pond Cay, este locul unde preferă să se retragă între două filme. ”Teoretic, un loc ca acesta îţi poate adăuga ani în plus la viaţă. Banii nu-ţi aduc fericirea, dar îţi cumpără un iaht suficient de mare cu care să ajungi la ea”, afirmă Johnny Depp. Iahtul său are aproape 50 de metri lungime şi poartă numele Vajoliroja, o anagramare a numelui său, al partenerei sale, Vanessa Paradis şi a copiilor lor, Lily Rose şi Jack. ”Nu cred că am văzut vreodată un loc atît de pur şi de frumos”, spune acesta despre insula sa, adăugînd că, oricînd oboseşte să fie ”băiatul de pe prima pagină”, se calmează la gîndul că poate reveni pe insulă.

Johnny Depp a numit una dintre cele şase plaje de pe insulă Gonzo, după Hunter S. Thompson, autorul romanului ”Spaime şi scîrbe în Las Vegas” şi întemeietorul stilului Gonzo Journalism, celelalte numindu-se Paradis, Lily Rose, Jack şi Brando, după numele partenerei şi copiilor săi şi al mentorului său în ale actoriei. De asemenea, Johnny Depp a mărturisit că una dintre pasiunile sale este pictura. ”Am început prin a picta oameni pe care-i admir, precum Kerouac, Bob Dylan, Nelson Algren, Marlon Brando, Patti Smith, copiii mei”, a declarat actorul, adăugînd că şi Keith Richards a fost de două ori subiectul unor tablouri realizate de el.

Johnny Depp a jucat în filme precum ”Edward Scissorhands / Edward - Mîini de Foarfecă”, în 1990 şi ”Don Juan de Marco”, în 1995. Recent, a devenit foarte popular datorită rolului lui Jack Sparrow din seria Piraţii din Caraibe, pentru care a mărturisit că s-a inspirat din personalitatea chitaristului trupei Rolling Stone, Keith Richards. Deşi Johnny Depp a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, nu a reuşit pînă în prezent să obţină nicio distincţie din partea Academiei Americane de Ştiinţe şi Film. Însă, a reuşit să obţină un Glob de Aur pentru rolul frizerului sadic din ”Sweeney Todd / Bărbierul diabolic din Fleet Street”, în 2008. La începutul lui iunie 2007, Johnny Depp a cîştigat două premii MTV Movie, pentru cel mai bun rol de comedie, din ”Pirates of the Caribbean: At World\'s End / Piraţii din Caraibe: La capătul lumii” şi cel mai bun personaj negativ ”Sweeney Todd / Bărbierul diabolic din Fleet Street”.