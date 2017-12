Johnny Depp se miră că încă are succes

Pe 9 iunie tocmai a împlinit 50 de ani, iar pe ultimii 30 Johnny Depp i-a petrecut în centrul atenţiei, fiind protagonistul unora dintre cele mai mari producţii cinematografice, care au generat încasări record. Actorul recunoaşte că este uimit că încă mai poate fi considerat actor şi nu un măscărici, mai ales din cauza filmelor care i-au adus succes ca nimănui la Hollywood.”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, ”Chocolat”, ”Sleepy Hollow” sau ”The Lone Ranger” sunt producţii care l-au consacrat drept unul dintre cei mai populari actori din toate timpurile, pentru categorii distincte de spectatori. ”Cineva a făcut un montaj cu secvenţe din filmele mele. Şi când am văzut toate personajele mele, aşa, aliniate în ordine cronologică, mi-am dat seama că am fost foarte norocos că am putut să le interpretez şi lumea să mă creadă. Sunt foarte norocos că mai sunt în branşă. Adică să fiu în branşă şi prestaţiile mele să nu fie oribile”, a declarat actorul într-un interviu luat cu puţin înainte de ziua sa de naştere.

Intenţia sa de viitor este să nu fie obligat să îşi vadă filmele din trecut, dar nu îşi ascunde mirarea că actoria i-a ieşit atât de bine, atunci când este confruntat cu anumite personaje. Unii ar spune că el însuşi este un personaj. La 50 de ani rămâne unul dintre cei mai doriţi burlaci de la Hollywood, iar de-a lungul timpului şi-a creat imaginea de băiat rău, cu tatuaje. Această pasiune i-a şi pus viaţa în pericol, după ce a încercat să-şi facă un desen pe piele cu propriul său cuţit. Starul are cel puţin 15 tatuaje pe corp, printre care trei pătrate şi cifra trei marcată pe mâini. ”Pielea mea e un jurnal, fiecare tatuaj înseamnă ceva. Fie că ţi-l faci singur cu cuţitul sau te duci la un profesionist, asta nu schimbă cu nimic situaţia”, a declarat Johnny Depp.

Actorul american ascunde însă un suflet mare. Este foarte sensibil la cauza copiilor, iar ieri a făcut o vizită inopinată la şcoala Meridian din Greenwich, Marea Britanie. Nu oricum, ci travestit în căpitanul Jack Sparrow. Este o tradiţie pe care a început-o din 2010, când i-a îndeplinit dorinţa lui Beatrice Delap, o admiratoare de 9 ani, care l-a rugat să facă o vizită la şcoala sa, după ce a aflat că actorul filma în apropiere, la ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”. Şi cum în prezent se filmează a cincea parte, Johnny Depp le-a făcut o mare bucurie unor copii britanici.