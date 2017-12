Partenera de viaţă a actorului american Johnny Depp, cântăreaţa şi actriţa franceză Vanessa Paradis, se temea de o posibilă apropiere de Angelina Jolie în timpul filmărilor la thriller-ul “The Tourist”, numai că mult mai multe probleme îi va face distribuţia celui de-al patrulea film al popularei serii “Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, care va fi lansat în mai 2011. Distribuţia a fost completată cu frumoasa de 23 de ani Astrid Bergès-Frisbey, actriţă şi manechin francez cu origini spaniole, care va juca alături de Johnny Depp, Geoffrey Rush şi Penelope Cruz. Astrid Bergès-Frisbey, care va interpreta rolul unei sirene, a fost aleasă de regizorul Rob Marshall în ciuda faptului că nu are experienţa vreunui film făcut la Hollywood. Singurele pelicule relativ cunoscute în care a jucat tânăra actriţă sunt filmele franceze “La première étoile” şi “Un barrage contre le Pacifique”, în ultimul, alături de cunoscuta actriţă franceză Isabelle Huppert. Filmările pentru noul film al seriei “Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” vor începe peste două luni şi vor fi realizate în Hawaii, Los Angeles şi Marea Britanie.