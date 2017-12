Johnny Depp şi Sean Penn, miri de serviciu

Actorul american Johnny Depp este pregătit să facă pasul cel mare şi s-a logodit cu Amber Heard, iar nunta lor este iminentă. Cei doi plănuiesc să se căsătorească într-o ceremonie intimă ce se va desfăşura pe o insulă privată pe care actorul o deţine în Bahamas. La evenimentul organizat pe insula privată, unde au fost filmate mai multe scene pentru peliculele din franciza „Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, ar urma să participe şi câteva vedete din industria cinematografică. „Vor avea o ceremonie intimă, cu persoane puţine, pe plaja Little Hall's Pond Cay”, a declarat o sursă. „După aceea va fi organizată o petrecere unde vor cânta mai mulţi prieteni artişti ai lui Johnny. Nici Johnny şi nici Amber nu îşi doresc o petrecere mare. Amândoi sunt foarte discreţi”, a completat sursa. La începutul lunii ianuarie, Amber Heard a fost surprinsă de fotografi purtând pe inelarul mâinii stângi un inel cu diamante, pe care încerca, fără prea mare succes, să îl ascundă. Arată ca un inel de cinci carate. Piatra încastrată în montura de cinci carate este un diamant alb, estimat la 100.000 de dolari.

NUNŢI IMINENTE Amber Heard şi Johnny Depp s-au întâlnit prima dată în 2011, la filmările peliculei „The Rum Diary / Jurnalul unui băutor de rom”, dar au început o relaţie abia în 2012, după ce actorul american a încheiat relaţia de 14 ani cu Vanessa Paradis, cu care are doi copii. Relaţia dintre Johnny Depp şi Amber Heard, care a declarat că este bisexuală, nu a fost mereu lipsită de probleme, aceasta punând, la un moment dat, capăt idilei lor după ce a decis că vrea să fie singură.

Şi relaţia dintre Sean Penn şi Charlize Theron este atât de fierbinte încât celebrul actor american are gând să o ceară de nevastă pe frumoasa sud-africană. În timp ce actriţa se declară foarte intimidată de iubitul său, Sean Penn este convins că şi-a găsit în sfârşit sufletul-pereche şi nu vrea să mai piardă timpul. Totodată, l-a îndrăgit foarte tare pe Jackson, fiul adoptiv al actriţei, şi vrea la rândul său să îl adopte.