Johnny Depp, vizitat de admiratori

Doi fani ai lui Johnny Depp, deghizaţi în piraţi, au pătruns pe platourile de la Londra unde se filmează lungmetrajul ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, pentru a-şi cunoaşte idolul, însă au fost descoperiţi înainte de a ajunge la actor. O sursă a declarat unei publicaţii britanice că cei doi au fost placaţi ca la un meci de rugby de bodyguarzii actorului, lângă rulota sa. Fanii au crezut că fiind costumaţi în piraţi vor trece neobservaţi.

Studiourile Disney intenţionează să lanseze cel de-al patrulea film din franciza ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” pe 20 mai 2011. Filmul ”Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides”, în care joacă şi Penelope Cruz, este regizat de Rob Marshall şi realizat pe baza unui scenariu scris de Terry Rossio şi Ted Elliot, fiind produs de Jerry Bruckheimer. Primele trei filme ale francizei au generat încasări de peste 2,6 miliarde de dolari pe plan mondial. În iunie 2007, Johnny Depp a câştigat un premiu MTV Movie pentru Cel mai bun rol de comedie, pentru ”Pirates of the Caribbean: At World\'s End / Piraţii din Caraibe: La capătul lumii”.