Johnny Hallyday se retrage

Legenda muzicii franceze a decis să îşi ia rămas bun de la publicul căruia i-a dedicat cinci decenii din existenţă cu un turneu în cadrul căruia va susţine nu mai puţin de 70 de spectacole. Tour 66, denumit astfel după numărul de ani pe care artistul îi va împlini pe 15 iunie, a fost conceput, iniţial, mult mai modest, dar acum va dura pînă în ianuarie 2010, cu şase luni mai mult decît a preconizat la început artistul. Şi nu se ştie ce propuneri vor mai veni, pentru că primul show, susţinut vineri seară, la Saint Etienne, a fost un imens succes, iar pînă acum s-au vîndut peste 800.000 de bilete.

Cu sinceritatea care îl caracterizează, Johnny Hallyday a recunoscut că resimte „teama că totul se termină” şi după jumătate de secol petrecută pe scenă, îşi doreşte şi altceva. „Nu mă retrag pentru că sînt obosit, pur şi simplu vreau să-mi trăiesc viaţa. Simt, deci, nevoia să duc o existenţă puţin mai normală, să îmi văd copiii crescînd, să joc în filme, să fac lucruri pe care încă nu le-am făcut aşa cum mi-ar fi plăcut să le fac”, a declarat interpretul care a început să cînte pe străzi, cînd avea numai şase ani şi a susţinut primul concert în 1959. Starul francez vrea să se dedice cinematografiei, dar şi în acest domeniu urmează o perioadă de căutări. „Pînă acum nu am avut, în afară de “L\'homme du train / Oameni şi Trenuri”, roluri care să-mi convină total ca actor, pentru a face o carieră”, a mărturisit Johnny Hallyday. Între timp, acesta a fost protagonistul celui mai recent film al maestrului filmelor de acţiune made in Hong Kong Johnny To. Pentrul rolul din “Vengeance”, film care va fi prezentat în competiţia oficială din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Johnny Hallyday a primit cronici excelente.

Fără să se mai împartă între muzică şi cinematografie, cîntăreţul speră că va avea mai mult timp pentru familie. Este căsătorit cu Laeticia, mai tînără cu trei decenii şi care, cu puţin timp în urmă, a pozat topless pentru revista “Gala”, arătînd ce pierde soţul ei petrecîndu-şi timpul prin turnee. Cît despre copii, Johnny Hallyday, aflat la a patra nevastă, are doi naturali, pe David Hallyday, de 42 de ani, a cărui mamă este celebra Sylvie Vartan şi Laura Smet, de 25 de ani, rodul iubirii cu nu mai puţin cunoscuta actriţa Nathalie Baye, cîştigătoare a patru premii Cesar. Împreună cu Laeticia a adoptat două fetiţe vietnameze, pe care normal că şi-ar dori să le vadă cum cresc.