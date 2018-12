Joi, mare sărbătoare: Arhaghelii Mihail și Gavriil

Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil in fiecare an pe 8 noiembrie. Tot atunci, este sarbatorit si soborul lui Mihail si Gavriil.

Arhanghelul Mihail, mereu laudat pentru loialitatea de care a dat dovada fata de Dumnezeu, este mereu amintit de catre crestini si iubit de catre toti credinciosii de pretutindeni. Vazand cum Lucifer s-a razvratit impotriva Domnului, Mihai rosteste urmatoarele cuvinte: „Sa luam aminte, noi, care suntem fapturi, ce a patimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum intuneric s-a facut. Ca cine este ca Dumnezeut” Mi-ca-Elt Ca, numele de Mihail asta inseamneaza: „Cine este ca Dumnezeu”.

Drept urmare, s-a intocmit soborul (adunarea si unirea) tuturor ingerilor care il iubeau, cinsteau si ascultau de Dumnezeu, iar Arhanghelul Mihail a fost numit de catre bunul Dumnezeu capetenie a tuturor ingerilor buni, un binefacator al mantuirii credinciosilor. Lua chip vazut si se arata multor credinciosi atat in vechea Lege, cat si in cea Noua.

Tot in aceasta zi de cinste il sarbatorim si pe Arhanghelul Gavriil, preafrumosul si inveselitorul care a luat chip omenesc si a facut multe minuni si a oferit multe daruri, asa cum este pomenit si in cele doua Testamente. In proorocia lui Daniil, Gavriil este descris ca fiind ingerul talmacitor al vedeniei (Dan., 8, 16). Gavriil ii spune lui Daniil ce reprezinta cele saptezeci de saptamani de ani pana la nasterea Domnului nostru, Iisus Hristos.

Conform traditiei, Gavriil este cel care se arata lui Ioachim si Ana si le vesteste ca o vor naste pe Nascatoarea de Dumnezeu. In noul Testament, preotul Zaharia descopera cu ajutorul lui Gavriil nasterea lui Ioan, Botezatorul Domnului. Tot el o anunta pe Fecioara Maria de faptul ca va da nastere Mantuitorului. Conform unilor credinciosi, Arhanghelul Gavriil este cel care a mutat piatra de pe usa mormantului si a stat deasupra ei cand Domnul nostru Iisus Hristos a inviat. Tot el este cel care a dat de veste Mironositelor ca Hristos a inviat. Pentru toate aceste fapte remarcabile Biserica Ortodoxa il sarbatoreste odata cu Sfantul Arhanghel Mihail, ocupand un loc de cinste in religia crestineasca.

sursa: Atelier Icoane