Jojo a devenit mămică

Cunoscuta actriţă Cătălina Grama, cunoscută sub numele de scenă Jojo, a născut în noaptea de joi spre vineri, la ora 01.20, un băieţel. Micuţul, care a primit numele de Achim Ioan, a primit nota 10 la naştere şi are o sănătate excelentă, fiind înregistrat cu o greutate de 3,370 kilograme şi o lungime de 51 de centimetri. Copilului i s-au recoltat şi stocat atât celule stem din sângele de cordon ombilical, cât şi ţesut de cordon ombilical, bogat în celule stem mezenchimale, la Banca Centrală de Celule Stem „Regina Maria”.

„Regina Maria a devenit, pentru trei zile, raiul meu pe pământ. Am trăit cea mai mare minune a vieţii mele atunci când doamna doctor Adriana Coroamă mi-a aşezat fiul în braţe! Am avut o echipă de medici-îngeri păzitori în adevăratul sens al cuvântului. Au avut grijă cu toţii ca miracolul naşterii să se petreaca armonios, aşa cum mi-am imaginat. Au fost nouă luni divine pentru mine... Am fost copleşită de bucurii şi emoţii noi în fiecare zi. Între mine şi fiul meu s-a creat o legătură puternică încă dinainte de naştere. Momentul în care soţul meu l-a luat în braţe mi s-a părut a fi cel mai frumos din viaţa mea. Le suntem recunoscători tuturor celor ce ne-au fost aproape\", a declarat artista.

Acesta este căsătorită de doi ani cu Ionuţ Grama şi face parte din echipa care realizează emisiunile „Land of Jokes\" şi „Serviciul Român de Comedie\".