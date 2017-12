Jojo a devenit vegetariană

Actriţa şi cântăreaţa Cătălina Grama, alias Jojo, este hotărâtă să renunţe complet la carne şi să adopte un regim de viaţă predominant vegetarian. Ea consideră că această dietă este indicată în detoxifierea organismului şi le recomandă tuturor să-i urmeze exemplul.

„În ultima perioadă, am renunţat la carne. Am hotărât să revin la o dietă predominant vegerariană, în ciuda faptului că mănânc în continuare peşte şi fructe de mare. Consider că este foarte indicată pentru detoxifierea organismului o astfel de dietă, iar eu am crezut întotdeauna că într-un trup sănătos, şi spiritul poate fi hrănit aşa cum trebuie”, a declarat, recent, frumoasa artistă.

La finalul anului trecut, Jojo a anunţat despărţirea de soţul ei, Ionuţ Grama, iar de atunci, actriţa este din ce în ce mai preocupată de stilul ei de viaţă, precum şi de propria imagine.

(C. S.)