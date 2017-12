Jolie, impresionată de povestea fetei împuşcate în Pakistan

Actriţa americană Angelina Jolie este un suflet sensibil şi a scris un eseu impresionant despre felul în care a discutat cu copiii ei despre povestea fetiţei împuşcate din Pakistan, care dorea doar să i se permită să meargă la şcoală. ”M-am simţit obligată să le spun copiilor mei povestea Malalei. A fost greu pentru ei să înţeleagă o lume unde bărbaţii încearcă să omoare un copil care doar şi-a dorit ca el şi alţii ca el să poată merge la şcoală”, a scris actriţa în ”Daily Beast”.

”Copilul nostru de 8 ani (Pax) a sugerat ca lumea să construiască o statuie pentru Malala şi să creeze un spaţiu de citit lângă ea. Copilul nostru de 6 ani (Shiloh) a întrebat dacă Malala avea animale de companie şi cine o să aibă grijă de ele. Ea a mai întrebat despre părinţii Malalei şi dacă plâng. Am decis că plâng, însă nu doar pentru fiica lor, ci pentru toţi copiii din lume cărora le este negat dreptul lor uman fundamental. În dimineaţa următoare, la ştiri au apărut imagini cu copii din tot Pakistanul, care ţineau fotografia Malalei în mâini, la demonstraţii şi la şcoală. Fiul meu s-a temut că fetele or să fie împuşcate pentru că sunt de partea Malalei. I-am spus că ele cunosc acest pericol dar, susţinând-o în mod public, arată cât de mult înseamnă Malala pentru ele. Curajul Malalei le-a adus aminte pakistanezilor cât de importantă este educaţia. Curajul ei i-a inspirat. Chinuindu-se încă să înţeleagă, copiii mei au întrebat: De ce acei bărbaţi credeau că trebuie să o împuşte pe Malala? Am răspuns: Pentru că educaţia este un lucru puternic”, a scris Angelina Jolie în eseul său.

Malala, în vârstă de 14 ani, a fost transportată cu avionul în Birmingham, în Anglia, unde se află într-o stare stabilă, la spitalul Queen Elizabeth. Spitalul a confirmat că Malala a avut o noapte liniştită şi că doctorii au fost impresionaţi de rezistenţa ei. Adolescenta pakistaneză are însă nevoie de tratament îndelungat, ce va dura peste şase luni, pentru a-şi reveni din atac. Nu se ştie dacă va fi sigur pentru Malala să se întoarcă în Pakistan, fiind posibil să rămână în Marea Britanie. Cu siguranţă, Angelina Jolie, ambasadoare ONU în cadrul Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi, se va implica în obţinerea statutului de azilant pentru Mahala şi familia ei. Actriţa nu şi-a ascuns nici speranţa ca Malala să fie nominalizată şi să primească Premiul Nobel pentru Pace, anul viitor.