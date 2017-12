Jon Bon Jovi, imaginea a două parfumuri

Solistul trupei Bon Jovi este imaginea oficială a două parfumuri ce vor fi lansate în toamna acestui an de brandul Avon. Reprezentanţii Avon Products Inc. au anunţat luni că muzicianul american, în vârstă de 50 de ani, este noul partener oficial pentru divizia de parfumuri a companiei. Jon Bon Jovi va apărea în ambele campanii publicitare, atât pentru parfumul feminin Unplugged for Her, cât şi pentru parfumul bărbătesc Unplugged for Him. Potrivit acestui brand de produse cosmetice, creatorii ambelor parfumuri au avut ca sursă de inspiraţie ”sentimentul unic pe care oamenii îl au atunci când ascultă cântecul lor preferat”, iar ”scopul acestor campanii este acela de a stabili o conexiune emoţională cu viitorii clienţi”. Versiunea feminină, care va fi disponibilă prin agenţii Avon, dar şi online, începând din octombrie, este un parfum floral cu influenţe orientale, în timp ce versiunea masculină este un parfum cu aromă de mosc floral-lemnoasă şi va fi lansat în noiembrie. Atât Jon Bon Jovi, cât şi reprezentanţii brandului Avon au spus că admiraţia reciprocă pe care o au pentru implicarea lor în proiecte de caritate a reprezentat factorul care i-a determinat să se asocieze şi să colaboreze la acest proiect.

Trupa Bon Jovi este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), Richie Sambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuţie), David Bryan (clape, pian, backing vocals) şi Hugh McDonald (bas, backing vocals). De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt ”Slippery When Wet” (1986), ”New Jersey” (1988) şi ”Keep the Faith” (1992). Cel mai recent material discografic al trupei este albumul ”The Circle”, lansat în 2009. Bon Jovi a susţinut un concert şi la Bucureşti, în iulie 2011.