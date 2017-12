Jon Bon Jovi rezistă tentaţiilor

Recunoaşte că nu este un soţ perfect şi că adeseori este ”tentat” să calce strâmb, dar, cu toate acestea, Jon Bon Jovi spune că nu este interesat să se culce cu altcineva decât cu partenera sa de viaţă din ultimii 24 de ani. Jon Bon Jovi şi soţia sa, Dorothea, au împreună patru copii, Stephanie, de 19 ani, Jesse James, de 18 ani, Jacob, de 11 ani şi Romeo, de 9 ani. ”Am o soţie pe care o ador, fără ea, cărţile s-ar fi năruit. Fiecare zi este o tentaţie. Nu caut însă una. Sunt prefect? Nu. Dar nu aspir să-mi găsesc o amantă undeva? Chiar nu”, a declarat muzicianul în vârstă de 51 de ani. În plus, starul recunoaşte că nu a luat nicioodată droguri. ”Nu am făcut-o. Nu am făcut nici măcar ceva ce ar putea ţine coperta unei reviste. Nu am fost atras vreodată de asta”, a mai declarat vedeta, care a recunoscut că a fost şocat că fiica sa a fost la un pas de moarte în urma unei supradoze. ”A fost cel mai prost moment din viaţa mea ca tată”, a declarat rockerul despre incidentul de anul trecut din luna noiembrie, când Stephanie a fost găsită inconştientă, altături de o doză de heroină.