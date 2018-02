Jon Bon Jovi și fiul, producători de vinuri

Rockerul american Jon Bon Jovi şi unul dintre fiii lui, Jesse Bongiovi, s-au asociat cu viticultorul francez Gerard Betrand pentru a lansa în primăvara acestui an un brand propriu de vinuri rose, informează contactmusic.com.



Artistul american, solist al trupei Bon Jovi, este un mare amator de vin rose - un sortiment căruia Jon Bon Jovi îi spune "suc roz. Vinul creat de rockerul american se va numi Diving Into Hampton Water.



"Crearea acestui vin în colaborare cu Gerard a fost un proces la fel de creativ cum sunt colaborările cu un textier. Gerard îşi foloseşte talentul şi cunoştinţele la fel ca un muzician valoros. Iar colaborarea cu fiul meu a fost o experienţă uimitoare", a declarat Jon Bon Jovi.



La rândul lui, Jesse Bongiovi a făcut următoarea dezvăluire: "Am încercat sortimente de rose din toată lumea. Dar atunci când l-am vizitat pe Gerard, ne-am dat seama că în Franţa există o întreagă regiune de coastă care aduce la viaţă unele dintre cele mai bine păstrate secrete de pe Pământ".



Ideea lansării acestui brand i-a venit muzicianului de 55 de ani în timp ce petrecea o vacanţă cu familia lui în regiunea Hamptons şi a savurat un pahar de vin, căruia fiul său de 23 de an, Jesse, i-a spus "Hampton Water" ("Apă de Hampton").



După ce a călătorit în sudul Franţei şi a gustat mai multe tipuri de rose, rockerul american, care are cu soţia lui, Dorothea, patru copii - Jesse, în vârstă de 23 de ani, Stephanie, în vârstă de 24 de ani, Jacob, în vârstă de 15 ani, şi Romeo, în vârstă de 13 ani - a descoperit că el şi Gerard Betrand au mai multe pasiuni comune.



"Ne-am împrietenit imediat. Am descoperit că împărtăşim aceeaşi iubire faţă de familie, mâncare, prieteni şi, desigur, vinurile bune şi muzica bună", a dezvăluit Jon Bon Jovi.



Sortimentul de vin rose Diving Into Hampton Water va fi lansat în magazine în primăvara acestui an.