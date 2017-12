Jon Bon Jovi visează la premii

Într-un interviu recent, Jon Bon Jovi a declarat că se simte ca un fel de “Tom Cruise al muzicii rock”, pentru că, deşi trupa al cărei solist este se bucură de un imens succes comercial, a primit, de-a lungul anilor, prea puţine premii muzicale importante. A vândut peste 120 de milioane de albume pe plan mondial dar trupa Bon Jovi nu a primit acele premii importante decernate de industria muzicală americană, care să fie pe măsura succesului comercial de care se bucură grupul. În schimb, în ceea ce priveşte cariera de actor cu care cochetează Jon Bon Jovi, lucrurile stau exact pe dos. ”Am fost lăudat de critici pentru toate filmele şi proiectele de televiziune în care am jucat, dar nu am vândut niciun bilet. Cu trupa Bon Jovi, mă simt ca un fel de Tom Cruise. Am avut parte de tot succesul la care poţi visa dar nu am primit încă premiul Oscar”, a declarat solistul.

Jon Bon Jovi a recunoscut că dorinţa de a se distra reprezintă principala motivaţie care determină logeviva trupă să susţină în continuare concerte şi turnee. Acesta este şi motivul pentru care muzicienii americani schimbă cu regularitate set list-ul din concertele pe care le susţin. ”Lista cu piesele pe care le cântăm se schimbă la fiecare concert. Am cântat vara trecută la O2 Arena din Londra, timp de o lună şi am interpretat 72 de piese diferite. Cu puţin noroc, îmi voi doborî propriul record, data viitoare când voi cânta acolo, pentru secţiunea finală a turneului nostru, The Circle Tour, cel mai lung din cariera noastră de două decenii. Dorinţa de a ne distra reprezintă motivul pentru care susţinem aceste concerte şi turnee”, a adăugat Job Bon Jovi.

Trupa Bon Jovi a devenit cunoscută după ce a câştigat un concurs organizat de un post de radio din New York, la începutul anilor \'80. Cântecul câştigător a fost ”Runaway”. Grupul Bon Jovi şi-a creat un stil muzical propriu, născut din rockul agresiv, caracteristic acelei epoci, dar cu accente mai îndulcite, care l-au făcut să fie apreciat de publicul larg. De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt ”Slippery When Wet” din 1986, ”New Jersey” din 1988 şi ”Keep the Faith” din 1992. Cel mai recent material discografic al trupei este albumul ”The Circle”, lansat în 2009.