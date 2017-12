Jon Bon Jovi, ”plictisit de moarte şi gras”?

Rocker-ul american Jon Bon Jovi, liderul trupei care va cânta pentru prima dată în România, la 10 iulie 2011, se plânge că este plictisit de moarte, gras şi că bea prea mult, potrivit unui interviu acordat presei din SUA. ”Totuşi, nu pot spune că sunt un Elvis gras. Sunt unii care, atunci când se uită la părinţii lor sau la alţi oameni în vârstă, spun că nu vor să trăiască să ajungă atât de bătrâni, însă, de fapt, e mult mai bine să îmbătrâneşti decât să nu mai trăieşti deloc”, a mai spus cântăreţul în vârstă de 48 de ani, pe care multe femei încă îl consideră un sex simbol. În 1996, Jon Bon Jovi a fost inclus de revista ”People” printre cei mai frumoşi 50 de oameni ai lumii, iar patru ani mai târziu a fost desemnat, de aceeaşi publicaţie, cel mai sexy star rock al momentului.

Altfel, rocker-ul şi colegii săi de trupă se pregătesc să lanseze compilaţia ”Greatest Hits”, care va include, pe lângă cele mai populare piese ale trupei, şi două cântece noi, ”What Do You Got?” şi ”No Apologies”. Componenţii trupei spun că fiecare cântec de pe acest disc marchează un anumit moment din istoria Bon Jovi. În cei 27 de ani de activitate, Bon Jovi a lansat 11 albume de studio. Printre hit-urile trupei se numără ”Livin\' on a Prayer”, ”You Give Love a Bad Name”, ”Bad Medicine”, ”Always”, ”Keep the Faith” şi ”In These Arms”.