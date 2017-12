Jon Secada concertează în România

Cunoscutul artist cubanezo-american Jon Secada, care făcea furori, în anii ’90, cu hitul „Just Another Day”, va concerta în România, în această primăvară. Spectacolul este programat pe data de 19 mai, la Sala Palatului din Bucureşti.

Jon Secada s-a născut la Havana, dar a emigrat în Statele Unite ale Americii, la vârsta de nouă ani. De-a lungul carierei sale artistice, începând din 1992 şi până în prezent, a vândut peste 20 de milioane de albume. Este câştigătorul a două premii Grammy Latino şi, de asemenea, compozitor, colaborând cu interpreţi precum Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Ricky Martin şi Mandy Moore. Câteva din celebrele sale melodii sunt: „Just Another Day”, „Stop”, „Angel”, „Do You Believe in Us”.

Cei interesaţi de concertul lui Jon Secada în România îşi pot achiziţiona, deja, biletele, de pe site-ul myticket.ro. Preţul tichetelor este cuprins între 65 şi 250 lei.