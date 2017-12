Actorul Kit Harington, interpretul lui Jon Snow din serialul "Urzeala tronurilor", nu are voie să se tundă, prin contract, deoarece personajul pe care îl interpretează, membru al ordinului Rondul de Noapte, are părul lung şi buclat. "Nu am permisiunea să mă tund şi abia de curând mi-am dat seama de acest lucru. Am vrut să mă tund, deoarece de când mă ştiu am avut părul lung şi (producătorii, n.r.) au reacţionat în genul «Nu, nu, nu, asta n-o să se întâmple». E ciudat când oamenii ajung să fie obsedaţi de lucruri mărunte precum părul şi aspectul fizic. Apoi încep discuţiile ridicole, care nu se mai termină, între agenţi şi manageri", a spus Kit Harington. Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R. R. Martin, serialul original HBO "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor", ajuns deja la al patrulea sezon şi difuzat pe HBO România. George R. R. Martin a început să lucreze la această serie în 1991, primul volum fiind publicat în 1996. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde până în prezent cinci romane publicate şi încă două aflate în stadiul de proiect. Romanele din această serie au fost traduse în peste 20 de limbi şi s-au vândut în peste 15 milioane de exemplare pe plan mondial. Actorul scoţian Kit Harington, născut în 1986, a debutat într-un rol principal în serialul BBC din 2009 "Hope Springs". În 2011, a fost numit "Star of Tomorrow" de revista Screen International. Din 2011, joacă rolul lui Jon Snow în seria de mare succes "Urzeala tronurilor", de pe HBO. A mai putut fi urmărit pe marile ecrane în filmele "Seventh Son", "Pompeii 3D", "Monte Cassino" şi a asigurat vocea lui Eret în filmul de animaţie "Cum să îţi dresezi dragonul 2/ How to Train Your Dragon 2".