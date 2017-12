Jonathan Scheele, cercetat de OLAF pentru corupţie în proiectul ISPA de la Constanţa

Aflată la Strasbourg, pentru o serie de contacte cu parlamentarii europeni, vicepreşedintele PIN, Lavinia Şandru, a cerut ieri în mod oficial Comisiei Europene (CE), respectiv preşedintelui Jose Emanuel Durao Baroso, să confirme dacă acuzele de corupţie aduse fostului şef al Delegaţiei Comisiei Europene (DCE) la Bucureşti, Jonathan Scheele, sînt reale. Conform informaţiilor Laviniei Şandru şi a unor documente care au intrat în posesia vicepreşedintelui PIN, Jonathan Scheele a fost reclamat în urmă cu mai multe luni la Comisia Europeană, fiind acuzat de corupţie în cazul unui program ISPA derulat în România. Ulterior, Scheele a fost audiat în repetate rînduri de reprezentanţii Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă (OLAF), existînd informaţia că atît retragerea prematură din România, cît şi neprelungirea mandatului de funcţionar european al lui Scheele sînt cauzate de acuzele de corupţie pentru fapte săvîrşite în România în perioada mandatului lui. Lavinia Şandru a chestionat CE în legătură cu acest caz, avînd în vedere şi posibila implicare a unor autorităţi române complice. Deputatul PIN va pune în următoarele zile la dispoziţia presei toate informaţiile pe care le va primi de la CE, privind acest posibil scandal de corupţie în care ar putea fi implicat cel care a fost, pînă acum o lună, cel mai înalt reprezentant al Comisiei Europene la Bucureşti.

Jonathan Scheele este acuzat de corupţie în cazul programului ISPA privind amenajarea staţiilor de epurare de la Constanţa. Imediat după ce a fost numit preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu a solicitat verificări ale lucrărilor desfăşurate în cadrul proiectelor europene în mandatul fostului preşedinte al CJC, democratul Stelian Duţu. În urma verificărilor s-au constatat grave deficienţe atît în derularea proiectului ISPA în valoare de 96 milioane de euro, cît şi în derularea proiectului „Pavilionul Expoziţional Constanţa”, de 26 milioane de euro. Deficienţele grave constatate au dus ulterior la întreruperea finanţării nerambursabile comunitare. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a înaintat pe 21 septembrie anul trecut adresa 7319 prin care a sesizat OLAF, instituţie similară DNA-ului din România, cu privire la ceea ce s-a întîmplat în cazul celor două proiecte europene. O sesizare similară a fost remisă de Constantinescu şi Cancelariei Primului ministru. În baza documentelor şi dovezilor prezentate cu bună credinţă de conducerea CJC, OLAF a demarat o amplă investigaţie în care cercetează împrejurările în care au apărut deficienţele.

Două proiecte comunitare constănţene, îngropate de „indulgenţa” autorităţilor naţionale implicate şi DCE

Cotidianul „Telegraf” a prezentat, începînd din 2004, în amănunt, derularea „ostilităţilor” în cazul ambelor proiecte europene. Amintim că, la Pavilionul expoziţional, antreprenorul lucrării a cîştigat licitaţia oferind un preţ de dumping, mai mic cu o treime decît valoarea estimată a proiectului. Ulterior, pentru a reuşi să ducă la bun sfîrşit construcţia, antreprenorul general al lucrării, firma turcă Guriş, a încercat, în mai multe rînduri, să modifice proiectul construcţiei, şi a schimbat soluţia de fundare din piloni cu injecţie de beton în arhaicul pat de piatră, în ciuda tuturor avertismentelor specialiştilor care au arătat că terenul nisipos va pune în pericol imobilul dacă nu se fundează clădirea pe piloni cu injecţie de beton. Mai mult, în acest caz au fost reclamate modificări şi substituiri ale actelor oficiale, elemente care ar putea constitui cu uşurinţă infracţiuni de neglijenţă în serviciu. În programul ISPA, autorităţile naţionale implicate - Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Finanţelor Publice - şi DCE au ignorat toate adresele remise de CJC, prin care autoritatea judeţeană avertiza asupra faptului că antreprenorul general agreat de ministere şi de DCE, SC Themeliodomi SA, nu are capacitatea financiară de a duce pînă la capăt proiectul şi că din cauza problemelor financiare au fost întîrziate lucrările, fapt pentru care este posibil să se piardă finanţarea comunitară din pricina neîndeplinirii termenelor stabilite prin memorandumul de finanţare. Pînă la urmă, societatea greacă a intrat în proceduri de faliment, iar construcţia a fost sistată, fapt care a dus automat la periclitarea finanţării comunitare.