Jonathan Scheele, cetăţean de onoare al comunei Cumpăna

Cumpăna este una dintre cele 20 de localităţi româneşti care au primit, pe 28 februarie 2006, în urma unui concurs iniţiat de Delegaţia Comisiei Europene (DCE), statutul de “sat european”. De aceea, nu a surprins pe nimeni faptul că şeful DCE în România, Jonathan Scheele, a participat, sîmbătă, la Ziua Recoltei în Cumpăna. Oficialul UE a declarat că este prima ieşire în public după ce CE a anunţat aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007. “Mai sînt doar 92 de zile pînă la acest moment care va fi, cred eu, istoric, atît pentru România, dar cred că şi pentru Europa. România va ocupa locul său în marea familie europeană. Pentru mine este un motiv în plus să mă aflu la Cumpăna, comună care are deja un statut de sat european. Aici este Ziua Recoltei, este momentul ca peste 92 de zile românii să culeagă roadele eforturilor pe care le întreprind de 16 ani pentru a asigura intrarea în UE”, a declarat Scheele. El a primit din partea organizatorilor o Diplomă de excelenţă, un simbol al Dobrogei, recunoscută pentru vinurile sale de calitate, şi “Cheia Comunei Cumpăna”. “Vă înmînăm această cheie pe care să o folosiţi pentru a deschide uşile finanţării proiectelor de infrastructură în comuna noastră, care are atîta nevoie de dezvoltare, şi nu numai Cumpăna, ci întreg judeţul Constanţa şi România”, a spus primarul Cumpenei, Mariana Gîju, cînd i-a înmînat “Cheia comunei”. Ea a mai spus că, la propunerea Consiliului Local, oaspetelui european i s-a acordat titlul de “cetăţean de onoare” al comunei. “Este prima oară cînd particip la o zi a recoltei în România. Este foarte frumos, şi cred că o să îmi fie dor de România. Agricultura românească se află încă în faţa unei mari provocări: de a ajunge la potenţialul său. În acest moment, agricultura românească trebuie să se schimbe. Vor veni bani europeni, însă fermierii români trebuie să fie pregătiţi să îşi schimbe obiceiurile. Cred că, în zece ani, vom constata cît de bine s-a descurcat agricultorul român”, a mai spus Scheele. După vizitarea expoziţiei, oficialul UE a asistat la o cununie civilă, oficiată chiar pe stadion, de Mariana Gîju. După ceremonie, oficialul european a fost invitat să deguste sarmale, pastramă, must şi alte produse din gastronomia românească, despre care Scheele a declarat că a ajuns să o aprecieze foarte mult.

Iliescu: Agricultura este şi va rămîne un sector strategic, de dezvoltare naţională

La cea de-a IV-a ediţie a “Zilei Recoltei“, organizată în intervalul 30 septembrie – 2 octombrie, Consiliul Local şi Primăria Cumpăna au acordat diplome de excelenţă: Consiliului Judeţean Constanţa, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Camerei de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură. Un alt oaspete de seamă la Ziua Recoltei la Cumpăna a fost senatorul PSD Ion Iliescu, fostul presedinte al României. El a sosit la Cumpăna însoţit de liderul femeilor social democrate, Rovana Plumb. Iliescu a primit din partea organizatorilor o Diplomă de excelenţă pentru aportul său, pe vremea cînd era preşedinte, în domeniul agriculturii în România. “Dobrogea a suferit de lipsa apei în condiţiile unui sol nu foarte fertil, însă a avut o perioadă de avînt. A intrat din nou în declin şi este datoria agricultorilor să refacă potenţialul agricol al acestei zone şi să readucă agricultura dobrogeană în prima linie a agriculturii renăscute româneşti”, a spus Iliescu. “Este nevoie de programe la nivel teritorial şi naţional, pentru că agricultura este şi va rămîne un sector important, strategic, de dezvoltare naţională”, a adăugat el.