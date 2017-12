Jos cu servirea la cleşte!

Am vorbit, ieri, într-o tonalitate nostalgică, despre apusul frizerului la amurgul capitalismului de cumetrie. Am informaţii că pamfletul meu a stîrnit nenumărate controverse prin frizerii. În toiul polemicilor de tot felul, unii clienţi au plecat cu cîte o cărare pe mijloc. Domnii în cauză, mulţi dintre ei rămaşi fără perciuni, se numără printre victimele colaterale ale excesului de zel de care au dat dovadă frizerii revoltaţi. Faţă de breasla menţionată mai sus, ospătarii sunt impasibili. Cei mai mulţi dintre ei dau dovadă de aceeaşi crasă nesimţire socialistă. Umblă ca nişte jegoşi. Adună toate proviziile sub unghii. Cînd vorbesc cu clientul, declanşînd polemici nesfîrşite pe tema originii strămoşeşti a ciorbei de burtă din farfurie, se scobesc în nas. Este un mai vechi reflex moştenit de la înaintaşii lor, foşti mineri de cartier. Indiferent de natura orînduirii pe care o construim, ospătarii reacţionează în funcţie de mesajul mobilizator al ciubucului. Sigur, ciubucul destinat unui mic infect nespălat reprezintă astăzi cel mai scurt păcat financiar cu putinţă. Faţă de frizeri, obligaţi să stea în picioare la căpătîiul scaunului destinat clienţilor flocoşi, ospătarul are un spaţiu mare de mişcare. De pildă, dacă nu are el chef de muncă, şi se întîmplă des treaba asta, nu te bagă în seamă şi pace! S-a întîmplat de multe ori să fiu servit la masă de ospătăriţe fără pic de noroc în dragoste. Datorită acestor suflete rătăcite, am aflat că lacrimile sunt mult mai sărate decît sarea din bucate, adăugată după normativele aflate în vigoare. La un popas din Brăila, de pildă, o ospătăriţă aflată în depresie a vrut să-şi pună capăt zilelor cu frigăruia mea de porc, pentru că ţinea regim. La localurile de lux, cu pretenţii, cum s-ar spune, dăm peste şmecherii cu şapte clase, dar care, atenţie, au papion. Unii cred că, în alimentaţia publică, papionul ţine locul celor şapte ani de acasă. Chiar şi atunci cînd este abandonat în frapieră. În anii capitalismului de cumetrie, faţă de comunismul urîcios şi plictisitor, ospătarul, aflat la apogeul carierei sale de şnapan, pune un accent deosebit pe socializarea clientului. Ca atare, exersează trasul de brăcinari. Bea din acelaşi pahar cu el, exerciţiul fiind recomandat ospătarilor care vor să-şi înfrîngă timiditatea. În acelaşi scop, unul eminamente psihologic, se recomandă şi înotul pe spate în aceeaşi farfurie cu ciorbă. În foarte multe situaţii, clientul nu se bucură de atenţia ospătarului nici măcar în postura de frapieră. Sunt unii angajaţi care, invocînd democraţia, pretind să fie trataţi de la egal la egal, în sensul că onor domnul client nu trebuie să se manifeste ca un boier, chiar dacă face chestia asta pe banii lui. În concepţia lor, bufetul suedez reprezintă forma cea mai accesibilă în materie de democraţie pentru ospătarul de rînd. Să mănînce cine apucă! Să debaraseze mesele cine poate! Clientul trebuie să înveţe să se hrănească singur. Să împingă tava, ca la bulgari, pentru că, în definitiv, vagonetul minerului este mult mai greu de condus şi de manevrat. El trebuie să-şi cîştige singur existenţa într-un local. Să terminăm cu cei care, sclifosindu-se, au pretenţia să fie serviţi la cleşte!