„Jos dictatorul!”, „Băsescu egal Ceauşescu!”

Aproximativ 200 de persoane s-au adunat, sâmbătă, la ora 14.00, în faţa sediului Prefecturii Constanţa, într-un miting de susţinere a dr. Raed Arafat şi anti-Băsescu. Protestatarii au scandat lozinci precum „Jos Băsescu!”, „Jos dictatorul!”, „Demisia!”, „România, trezeşte-te!”, „Ieşi afară, javră ordinară”, „Nu vrem comasate, vrem aniticipate”. Pe pancarte se puteau citi mesaje precum: „Arafat, român adevărat” şi „Boala nu are legi”, „Băsescu egal Ceauşescu”. Protestatarii au plecat, la scurt timp, într-un marş spre sediul organizaţiei judeţene Constanţa a PDL, unde au scandat aceleaşi lozinci. Au revenit la sediului Prefecturii, după ceva timp pornind din nou în marş, spre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Printre protestatari s-a aflat şi revoluţionarul Nicolae Mavrodin. El s-a arătat indignat că actualii guvernanţi au distrus toate categoriile sociale şi acum vor „să distrugă şi ultima baricadă, să ia medicii, salvările”. „Scânteia a început la Târgu Mureş şi nu se va opri până când nu vor pleca Traian Băsescu şi Guvernul”, a spus Mavrodin. Printre protestatarii de la Constanţa au putut fi văzute şi cadre medicale, dar şi bătrâni care susţineau că pensiile pe care le primesc sunt mizerabile şi că nu au nicio şansă să iasă cu bine din iarnă. „L-am votat pe Băsescu. Am făcut greşeala vieţii mele. Blestemată să fie ziua în care am pus ştampila pe acest dictator. Ruşine! Ruşine, Băsescu! Ne-ai minţit cu neruşinare că vom trăi bine. Pe dracu!”, a spus, revoltat, un pensionar. Zeci de protestatari s-au strâns şi ieri în faţa Prefecturii şi sunt aşteptaţi şi astăzi să participe la acţiuni de protest împotriva Puterii.