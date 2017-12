Jose Carreras revine în România, pentru un concert caritabil

Jose Carreras, unul dintre cei mai apreciaţi tenori ai lumii, revine, în această toamnă, în România, pentru a susţine, pe data de 4 octombrie, la Sala Palatului din capitală, un concert de caritate.

Biletele pentru show urmează să fie puse în vînzare în perioada următoare, în reţeaua magazinelor Diverta şi online, pe www.myticket.ro. Toate încasările provenite din bilete vor fi folosite pentru a sprijini copiii aflaţi în zonele afectate de inundaţii din Nordul Moldovei, în cadrul programului „Sponsorizează un Copil!”.

Tenorul spaniol, originar din Catalonia, este unul dintre cei mai proeminenţi cîntăreţi de operă ai generaţiei sale, cariera sa cuprinzînd peste 60 de roluri interpretate pe diferite scene muzicale ale lumii, inclusiv la Milano („Un Ballo in Maschera”, 1975), New York („Tosca”, 1974), la Opera din San Francisco („La Boheme”, 1973), Viena („Rigoletto”, 1974), Londra („La Traviata”, 1974), Munchen („Tosca”, 1974), Chicago („Un Ballo in Maschera”, 1976) şi Verona („Carmen”, 1984). Carreras a avut şi o intensă activitate discografică: a lansat nu mai puţin de 150 de înregistrări, printre care se numără şi 50 de opere complete, fiind premiat, de-a lungul timpului, cu numeroase discuri de aur şi platină. Jose Carreras, alături de Placido Domingo şi Luciano Pavarotti, a dobîndit o largă faima şi recunoaştere internaţională, în cadrul celebrei serii de concerte „Cei trei tenori”, începută în 1990 şi continuată pînă în 2003.

Alături de activitatea muzicală, Jose Carreras este recunoscut şi pentru eforturile sale umanitare, îndreptate în special spre tratarea leucemiei. Carreras este fondatorul şi preşedintele Fundaţiei Internaţionale „Jose Carreras” pentru lupta împotriva leucemiei, pe care tenorul spaniol a fondat-o în 1988, după recuperarea sa aproape miraculoasă din cumplita boală.

Luna trecută, Carreras a mai susţinut un concert la Timişoara, în faţa unui public de aproape 7.500 de spectatori. De asemenea, tenorul a mai participat la o gală de caritate organizată la Bucureşti, în vara anului trecut.