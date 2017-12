Jose Padilla are dreptul de a depune plîngere pentru supunerea la acte de tortură

Fost membru al unei grupări din Chicago convertit la Islam, Jose Padilla, a devenit simbol al exceselor administraţiei George W. Bush în războiul împotriva terorismului. Acesta tocmai a primit aprobarea de a-l reclama pe avocatul fostei administraţii americane, pe care îl acuză de tortură. Jose Padilla, în vîrstă de 37 de ani, a fost găsit vinovat în luna august pentru legături cu al-Qaida şi condamnat la 17 ani şi patru luni de închisoare, în timp ce acuzarea a cerut închisoare pe viaţă.

Potrivit publicaţiilor „The New York Times” şi „The Wall Street Journal”, avocaţii lui Padilla au depus o plîngere împotriva lui John C. Yoo, avocatul administraţiei George W. Bush, acuzîndu-l că ar fi responsabil pentru notele juridice care au dus la arestarea clientului lor şi aplicarea de tehnici dure de interogatoriu. Plasat în izolare în calitate de combatant inamic timp de peste trei ani într-o închisoare militară din Carolina de Sud, Jose Padilla afirmă că ar fi fost torturat în perioada respectivă. Conform plîngerii, care cere ca John C. Yoo să fie tras la răspundere pentru presupusele rele tratamente suferite de Padilla, deţinutul a suferit abuzuri fizice şi psihologice flagrante în timp ce se afla în mîinile oficialilor federali în cadrul programului sistematic al interogatoriilor dure menite să îi afecteze demnitatea umană şi dorinţa de a trăi. John C. Yoo, care făcea parte din Consiliul de război al fostului preşedinte, George W. Bush, şi fost viceprocuror general în biroul consiliului juridic între 2001 şi 2003, a redactat mai multe note, autorizînd aplicarea de rele tratamente. Acesta a argumentat că plîngerea trebuie respinsă întrucît nu s-a stabilit că tratamentele dure suferite de Jose Padilla ar fi fost neconstituţionale. Totuşi, judecătorul Curţii Federale din San Francisco, Jeffrey S. White, numit de George W. Bush, a precizat într-o notă că plîngerea ar putea fi aprobată. „Jose Padilla a adus suficiente dovezi pentru a sprijini teoria că John C. Yoo a stabilit un ansamblu de evenimente care au avut ca efect privarea sa de drepturile constituţionale”, a argumentat judecătorul. Tahlia Townsend, membru al echipei de apărare a lui Padilla, a calificat această decizie drept „o victorie semnificativă pentru valorile americane, responsabilitatea administraţiei şi a sistemului nostru de control şi echilibru”.

Jose Padilla, împreună cu mama sa, Estela Lebron, cer despăgubiri în valoare de un dolar şi declararea de către justiţie că tratamentele suferite au fost neconstituţionale. John C. Yoo, reprezentat de Departamentulu de Justiţie, a refuzat orice omentariu pe această temă. La sfîrşitul anilor \'90, Padilla a plecat la studii în Egipt, unde s-a căsătorit şi a avut doi dopii, după care a plecat în Afganistan. Acesta a fost arestat la întoarcerea în SUA în mai 2002. Administraţia a afirmat atunci că plănuia atentate sîngeroase pe teritoriul american, în special cu bombă radiologică, şi a petrecut trei ani şi opt luni în calitate de combatant inamic într-o închisoare din Carolina de Sud. Fără a avea acces la un judecător, a fost ţinut în izolare absolută, privat de lumină, supus unor temperaturi extreme şi interogat fără întrerupere, pînă cînd administraţia a renunţat la acuzaţiile împotriva sa şi a trimis cazul instanţelor federale.

Pe de altă parte, directorul CIA, Leon Panetta, apreciază că fostul vicepreşedinte american Richard Cheney probabil ar dori un nou atac terorist împotriva SUA pentru a demonstra că renunţarea la metodele dure de interogare este o eroare. În ultimele luni, Agenţia Centrală de Informaţii a încercat să remedieze o serie de politici controversate ale fostei administraţii George W. Bush, iar Leon Panetta a fost criticat pentru lipsa de experienţă în domeniul securităţii naţionale. Administraţia Obama doreşte modificarea tehnicilor dure de interogare utilizate de agenţii CIA în cazurile de terorism. Noua administraţie a interzis tratamentele inumane şi este împotriva reţelei de închisori secrete a Agenţiei Centrale de Informaţii. De asemenea, se intenţionează închiderea penitenciarului militar de la Guantanamo Bay. Aceste propuneri au fost criticate aspru de fostul vicepreşedinte american Richard Cheney.