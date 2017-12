Joseph Fiennes va deveni tătic pentru prima oară

Protagonsitul lungmetrajului “Shakespeare In Love” este în culmea fericirii de cînd proaspăta sa soţie, Maria Dolores Dieguez, l-a anunţat că va deveni tătic în nouă luni. Nunta celor doi a avut loc abia cu o lună în urmă în Toscana, în Italia, pentru că povestea lor de dragoste a început în urmă cu patru ani în ţara lui Petrarca. Maria Dolores Dieguez este fotomodel şi o fostă candidată la titlul de Miss Elveţia. Foarte solicitat de la începutul acestui an, fratele mai mic al lui Ralph Fiennes va face o pauză în carieră pentru a se dedica naşterii primului său copil. Pînă la venirea berzei, Josef Fiennes are de terminat filmările pentru o serie de episoade din serialul dramatic “Flash Forward”, dar şi un lungmetraj inspirat din viaţa lui Charles Darwin.