Joseph Gordon-Levitt, cel mai tare actor din 2012?!

Nu mai este o veste nouă pentru nimeni că anul 2012 a fost unul excelent pentru industria cinematografică, ale cărei producţii au obţinut, în cea mai mare parte, încasări record. Supereroii au fost la mare modă, iar intrigile sci-fi s-au bucurat de cel mai mare succes.

Joseph Gordon-Levitt are, deja, câţiva ani buni de carieră în spate, însă 2012 a fost cel mai bun an al său. Toate filmele în care a jucat au avut mare succes la public. ”Looper”, ”The Dark Knight Rises / Cavalerul Negru: Legenda renaşte”, ”Lincoln” sau ”Premium Rush” sunt lungmetrajele cărora actorul de 31 de ani le-a adus succes, e drept, alături de alţi colegi cu nume ceva mai răsunătoare. Însă nu poate fi o coincidenţă că toate aceste filme îl au ca numitor comun pe Joseph Gordon-Levitt! Şi studiourile sunt foarte încântate de tânărul actor, care aparent îşi doreşte foarte mult rolul supereroului Peter Quill, într-unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, ”Guardians of the Galaxy”. Joseph Gordon-Levitt este favorit în faţa lui Joel Edgerton, care a făcut un rol incredibil în ”Zero Dark Thirty”, în faţa lui Jim Sturgess, care s-a remarcat în ”Cloud Atlas”, lui Lee Pace, care va face carieră cu cele trei filme din seria ”The Hobbit / Hobbitul” sau a debutantului Eddie Redmayne, care s-a remarcat în musical-ul ”Les Miserable”. Ce înseamnă să fii propulsat de un film-cult ca ”Inception / Începutul”, în regia lui Christopher Nolan, care l-a distribuit apoi şi în ”The Dark Knight Rises / Cavalerul Negru: Legenda renaşte”!

La polul opus, Taylor Kitsch este, cu siguranţă, cel mai ghinionist actor al anului. Toate filmele sale, ”Savages”, ”John Carter” şi ”Battleship” au fost eşecuri financiare. Două dintre aceste filme au intrat chiar în topul celor mai neproductive filme din istoria cinematografiei. Taylor Kitsch nu este cel mai prost actor, ci pur şi simplu pare să nu aibă lipici la public. Dacă vreun studio s-ar mai încumeta să-i ofere vreun rol, Taylor Kitsch mai bine ar refuza. Ar trebui să se orienteze către industria cinematografică independentă…