Josh Klinghoffer, noul chitarist al trupei Red Hot Chili Peppers

Josh Klinghoffer este noul chitarist al Red Hot Chili Peppers, înlocuindu-l astfel pe John Frusciante, care a părăsit trupa californiană, cu multă discreţie, în urmă cu un an. Confirmarea faptului că Josh Klinghoffer s-a alăturat celebrului grup californian a venit chiar din partea chitaristului, care i-a cerut prin e-mail administratorului site-ului său personal să posteze un mesaj prin care să-i anunţe pe fani că el a devenit membru al trupei Red Hot Chili Peppers. Pe 13 decembrie 2009, MusicRadar a publicat în premieră informaţia potrivit căreia Klinghoffer colaborează deja cu Red Hot Chili Peppers la un nou album, iar trei zile mai târziu, John Frusciante a anunţat public că a părăsit trupa, printr-un mesaj postat pe site-ul său oficial. În mod surprinzător, grupul californian nu a făcut deocamdată nicio declaraţie, nici despre plecarea lui Frusciante, nici despre venirea lui Klinghoffer. Josh Klinghoffer a cântat împreună cu Red Hot Chili Peppers în concertele susţinute de această trupă în 2007. Celebrul grup rock american urmează să participe la concertul 2010 MusicCares Person Of The Year, organizat în onoarea lui Neil Young, ce va avea loc peste câteva săptămâni, iar specialiştii din industria muzicală se aşteaptă ca Red Hot Chili Peppers să posteze, în viitorul apropiat, un anunţ oficial referitor la aceste informaţii. Potrivit presei americane, solistul Anthony Kiedis, basistul Michael ”Flea” Balzary şi toboşarul Chad Smith lucrează în studio pentru a înregistra următorul album al trupei, după ”Stadium Arcadium”, lansat în 2006, recompensat cu Grammy.

John Frusciante s-a alăturat trupei Red Hot Chili Peppers în 1988, după moartea provocată de o supradoză de heroină a chitaristului din componenţa originală a grupului, Hillel Slovak şi a participat la înregistrările albumelor ”Mother\'s Milk” (1989) şi ”Blood Sugar Sex Magik” (1991). Albumul din 1991 a transformat Red Hot Chili Peppers într-un grup-vedetă la scară mondială, graţie unor piese de succes precum ”Under the Bridge” şi ”Give It Away”. Însă, celebritatea l-a copleşit pe Frusciante, care a părăsit formaţia la mijlocul turneului mondial din 1992, devenind foarte repede dependent de heroină. Articolele din presa din acea vreme vorbeau despra alura sa scheletică, despre corpul acoperit de cicatrice, despre abcese şi despre urmele unor arsuri provocate de ţigarete pe tot corpul său. În mod surprinzător, Frusciante a supravieţuit acelei perioade şi a fost internat într-o clinică specializată în tratarea dependenţei de droguri. În tot acest timp, trupa Red Hot Chili Peppers nu a mai avut acelaşi succes după despărţirea de Frusciante, înlocuit cu o serie de chitarişti printre care s-a aflat şi veteranul Dave Navarro, chitaristul trupei Jane\'s Addiction. În cele din urmă, la insistenţele foştilor săi colegi, John Frusciante a revenit în trupa Red Hot Chili Peppers şi a înregistrat albumul de succes ”Californication” din 1999.

Red Hot Chili Peppers este o formaţie rock americană înfiinţată în Los Angeles, în 1983. În cea mai mare parte a carierei, grupul a fost alcătuit din solistul Anthony Kiedis, chitaristul John Frusciante, basistul Michael ”Flea” Balzary şi bateristul Chad Smith. Stilul muzical variat al formaţiei a combinat rock-ul tradiţional cu diverse elemente de funk, punk rock, rock alternativ, rap, heavy metal şi rock psihedelic. Trupa Red Hot Chili Peppers a câştigat şapte premii Grammy şi a vândut peste 50 de milioane de albume în lumea întreagă, având şapte piese în Top 40 al Billboard Hot 100, din care trei au intrat în Top 10.