Josh Lucas a devenit tată

Actorul american Josh Lucas, în vârstă de 41 de ani, a devenit tată, pentru prima dată, după ce soţia lui, Jessica, a născut un băieţel, la sfârşitul săptămânii trecute. Bebeluşul a avut la naştere greutatea de 4,1 kilograme, se numeşte Noah Rev Maurer şi s-a născut vineri, la New York. Josh Lucas şi soţia lui, care este scriitoare, s-au căsătorit în luna martie, la New York. Actorul american, care a avut în trecut relaţii cu actriţele Salma Hayek şi Rachel McAdams, a dezvăluit în luna ianuarie că s-a logodit, declarând în emisiunea The Tonight Show că a cerut-o de soţie pe iubita lui, după o întâlnire înfricoşătoare cu o pumă, în timpul unor filmări pe care le realiza într-o zonă muntoasă din California.

Josh Lucas a devenit cunoscut graţie rolurilor din filme cu succes de casă, precum ”Casă, dulce casă / Sweet Home Alabama”, ”O minte sclipitoare / A Beautiful Mind”, ”Hulk uriaşul / Hulk”, ”Drumul spre victorie / Glory Road”, ”Poseidon”, ”Stealth-Pericol invizibil”, ”Avocatul din limuzină / The Lincoln Lawyer” şi ”J. Edgar”. Recent, actorul american a putut fi văzut şi în serialul de televiziune ”The Firm”.