Joss Stone debutează pe micul ecran

Cîntăreaţa britanică îşi protejează pentru o vreme vocea, adoptînd un puternic accent german pentru rolul Anne de Cleves, cea de cincea soţie a regelui englez Henric al Vll-lea în 24 de episoade din popularul şi premiatul serial de televiziune “The Tudors / Dinastia Tudorilor”, produs de HBO. “Mi-a făcut mare plăcere să port faine de epocă”, a povestit Joss Stone. Cîntăreaţa are şi o impresie bună despre fizicul ei aşa că afirmă că a fost nevoie de mult machiaj pentru a-i retuşa trăsăturile. “Ceea ce se spune despre Anne de Cleves este că nu era deloc atrăgătoare. Să fim sinceri, a fost descrisă ca urîţică şi demodată. Dar, am reuşit să interpretez acest rol. Am făcut tot ce mi-a stat în putere. Nu au avut probleme în a mă urîţi. Au folosit mult machiaj”, a adăugat Joss Stone trădînd ce impresie bună are despre felul în care arată.

Filmările au avut loc anul trecut în Irlanda, iar din distribuţie au mai făcut Henry Cavill, care interpretează rolul Charles Brandon, Andrew McNair alias Thomas Seymour, James Frain care îi redă viaţă lui Thomas Cromwell şi vedeta seriei, Jonathan Rhys Meyers. “Era atît de rece în acea perioadă. Nu aveam prea multe locuri la dispoziţie aşa că am mers foarte des într-un club unde amatorii făceau improvizaţii comice. Irlandezii au un simţ deosebit al umorului, aşa că ne-am distrat foarte bine”, a mai povestit cîntăreaţa de 22 de ani. Fiind cea mai tînără din distribuţie colegii săi I-au purtat de grijă, iar Joss Stone are numai cuvinte de laudă în mod special faţă de Jonathan Rhys Meyers.

Rămîne de văzut dacă Joss Stone va putea să îşi adauge şi apelativul actriţă în palmares. Pînă la o nouă experienţă cinematografică, aceasta are programat un turneu muzical în această vară. Joss Stone speră să fie rechemată şi în sezonul al cincilea al serialului, dar să primească şi noi oferte de roluri.