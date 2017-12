Joss Stone refuză bărbaţii cărora le miroase gura

Ce trebuie să faci ca să ajungi la inima cântăreţei engleze Joss Stone? Vedeta nu a lăsat răspunsul să aştepte prea mult. Interpreta R&B a recunoscut că refuză din start bărbaţii cărora le miroase gura. ”Nimic nu este mai rău decât o respiraţie urât mirositoare. M-am sărutat cu bărbaţi căre miroseau a ţigară şi bere şi mi-a venit rău”, a declarat Joss Stone. Pe de altă parte, deşi îşi doreşte ca bărbaţii care o curtează să fie supercuraţi, vedeta recunoaşte că părul ei nu este mereu proaspăt şamponat. ”Odată, am mers o săptămână fără să îmi spăl părul şi am făcut-o în mod deliberat, pentru că am vrut ca uleiul natural să îmi hrănească podoaba capilară. Nu miroseam şi, surprinzător, nimeni nu a comentat. Probabil s-au gândit: ”. Cântăreaţa este însă convinsă că va fi greu să găsească un bărbat potrivit, deoarece se consideră un ”spirit liber”.