Cu doar puţin timp înainte de vacanţa de iarnă, lect. univ. dr. Raluca Petre de la Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism, din cadrul Universităţii „Ovidius”, le propune viitorilor, dar şi actualilor profesionişti din mass-media o temă de... aprofundat: volumul „Journalism in Times of Major Changes; critical perspectives”. Cartea cu un subiect actual şi incitant va fi lansată astăzi, de la ora 12.00, la sediul Bibliotecii Centrale a Universităţii „Ovidius”, sala Bibliotecii Virtuale.

Volumul, care a apărut la Editura Tritonic în cunoscuta colecţie „Comunicare media”, este rezultatul cercetărilor doctorale ale lectorului Raluca Petre, realizate pe parcursul a trei ani, reflectând, totodată, preocupările constante ale autoarei pentru domeniul mass-media.