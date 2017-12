JTI a îngropat un milion de euro sub formă de ţigări contrafăcute şi tutun

Producătorul de ţigarete JTI a distrus, ieri, peste 400.000 pachete de ţigarete contrafăcute şi 470 kilograme de tutun, care la preţul pieţei valorează peste un milion de euro, a declarat Gilda Lazăr, corporate affair manager al JTI. \"De câteva ori pe an distrugem ţigarete falsificate, confiscate şi primite de la autorităţi. Astăzi (ieri – n.r.), distrugem 400.000 pachete de ţigarete şi 470 kg de tutun\", a spus Lazăr. Ea a adăugat că, dacă ar fi să calculeze la cel mai mic preţ legal de pe piaţa românească, respectiv 9 lei pachetul de Carpaţi, ţigaretele distruse ar costa peste 857.000 euro, la care dacă se adaugă şi tutunul distrus, suma depăşeşte un milion de euro. Potrivit reprezentantei JTI, firma a distrus în acest an peste 1,7 milioane pachete de ţigarete, faţă de 3,6 milioane pachete distruse în 2009 şi 4,4 milioane în 2008. Cele mai multe ţigări distruse anul trecut au fost din mărcile care proveneau din Republica Moldova, respectiv Plugaru şi Doina. Lazăr a spus că pentru distrugerea ţigaretelor a fost achiziţionat un aparat prin care acestea sunt tocate, după care sunt îngropate. \"La începutul anului, contrabanda ajunsese la peste 36% din piaţă, iar acum este sub 22%. Această scădere se datorează în primul rând schimbărilor legislative. Până acum trei ani era considerată contrabandă doar dacă ţigările erau trecute prin fâşia verde. Dacă erau descoperite pe stradă sau magazine se considera evaziune fiscală\", a spus Lazăr. Ea a adăugat că în acest an legislaţia s-a schimbat şi, dacă cineva este descoperit că deţine sau vinde o cantitate de minim 10.000 de ţigări netimbrate sau timbrate necorespunzător, se consideră contrabandă, iar pedeapsa este de la un an de închisoare la câţiva ani, plus o amendă de 100.000 lei. Potrivit Gildei Lazăr, şi acum graniţa României este relativ nepăzită pe anumite porţiuni, pentru că nu sunt suficienţi oameni. Ea a amintit de un caz în care au fost descoperiţi 158 de contrabandişti ucraineni care treceau ţigări peste graniţă, dintre care au fost arestaţi 29, şi de un poliţist român care a refuzat 200.000 de euro ca să patruleze pe fâşia lui, dar mai la vest. În acelaşi timp, Lazăr a amintit şi de un şef de post care organiza petreceri destul de des, unde invita poliţişti cu scopul de a rămâne fâşia cât mai liberă şi a facilita accesul contrabandiştilor. Reprezentanţii JTI estimează pentru acest an o medie de 31% a pieţei de contrabandă, care va produce o pierdere la bugetul de stat de circa 835 milioane euro.