Celebrul cântăreţ columbian s-a declarat, joi, în favoarea depenalizării consumului de droguri, aceasta fiind, în opinia sa, singura soluţie pentru încheierea conflictelor din Columbia. ”Am trei copii şi trebuie să mă gândesc la viitor. Este exact ce s-a întâmplat cu whiskey-ul şi cu ţigările. I s-a spus celui care fumează că se sinucide dar decizia de a renunţa la fumat este una personală”, a declarat cântăreţul, cu ocazia unei conferinţe susţinute în oraşul Cartagena din Columbia. Juanes, care a creat fundaţia Mi Sangre, pentru ajutorarea victimelor minelor antipersonal, a făcut această declaraţie cu ocazia celei de-a doua Conferinţe de revizuire a Tratatului de la Ottawa împotriva minelor antipersonal, ale cărei lucrări s-au desfăşurat până vineri, în Cartagena. ”Există un raport direct între droguri, mine, conflicte. Columbia şi Afganistanul dovedesc acest lucru, fiind cei mai mari producători de opium şi de coca, materiile prime din care se fabrică heroina şi cocaina. Această depenalizare, însă, nu poate fi făcută într-o manieră iresponsabilă. Trebuie pusă la punct în cadrul unei politici de sănătate publică ce va ţine cont de faptul că războiul, sângele şi moartea vor continua să facă parte din realitatea cotidiană”, a declarat Juanes, care a făcut un apel la comunitatea internaţională, cerându-i să îşi reevalueze politica în materie de droguri.

În SUA, Natalie Portman, care pare una dintre cele mai liniştite vedete de la Hollywood, nu este străină de consumul de marijuana. Actriţa a mărturisit că a fumat canabis după ce a împlinit 20 de ani. Natalie Portman, care şi-a făcut debutul la vârsta de 11 ani, recunoaşte că a încercat drogurile şi alcoolul mult mai târziu doar pentru că a ratat aceste experienţe ca adolescentă. ”Nu am mers la petrecerile de la liceu şi da, nu m-am atins de marijuana până la 20 de ani. Nu m-am îmbătat decât când am mers la colegiu. Dar cred că acesta este un lucru bun în multe privinţe. Categoric am fost muncitoare ca tânără, dar există multă maturitate şi în asta”, a declarat vedeta de 28 de ani.