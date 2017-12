Jubileu de 90 de ani al Regelui Mihai I

Palatul Elisabeta anunţă că va organiza, în lunile mai şi octombrie, la Bucureşti, ceremonii şi activităţi publice care să marcheze aniversarea a 90 de ani a Regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat, în perioada 9 - 13 mai vor avea loc evenimente pentru aniversarea a 90 de ani ai lui Mihai I. Astfel, Regele, însoţit de Principesa Margareta, va face, pe 9 mai, o vizită la Călăraşi „pentru a dezveli bustul Majestăţii Sale şi pentru a primi titlul şi medalia de Cetăţean de Onoare al Muncipiului Călăraşi”, în timp ce, la Târgovişte, Principele Radu va lansa volumul „Provizoratul istoric”. Pe 10 mai, Regele va primi, la Palatul Elisabeta, reprezentanţii Asociaţiei Motocicliştilor din România, cu ocazia oferirii Înaltului Patronaj acestei organizaţii. Apoi, Mihai I, alături de Principesa Margareta şi Principele Radu, vor depune un buchet de flori la statuia Regelui Carol I din Piaţa Palatului. Ulterior, Mihai I va participa la evenimentul de lansare a volumului „Lumea Regelui”, publicat de Editura Polirom, la Muzeul Naţional de Istorie a României. În cursul după-amiezii de 10 mai, începând cu ora 18.00, în cadrul unei ceremonii ce se va desfăşura la Palatul Elisabeta, Regele va primi distincţia „The Freedom of the City of London” din partea reprezentanţilor „Guild of Freemen of the City of London”, eveniment care va fi urmat de un dineu oficial. Regele Mihai va conferi, pe 11 mai, decoraţia regală „Nihil Sine Deo” Virginiei Zeani, urmând ca, în cursul serii, Palatul Elisabeta să găzduiască un dineu oficial, cu ocazia zilei de 10 Mai. Pe 12 mai, Regele va găzdui un Garden Party în grădina Palatului Elisabeta, unde vor participa aproximativ 2.000 de persoane, „reprezentanţi de frunte ai comunităţilor locale din România”.