Jubileul de Diamant, la sfârşit

UN CONCERT SPECTACULOS Sir Paul McCartney şi Sir Elton John au încins atmosfera la Londra, luni seară, cu ocazia concertului spectaculos organizat în faţa Palatului Buckingham, care a reunit 250.000 de spectatori, în cea de-a treia zi de festivităţi dedicate Jubileului de Diamant. Regina Elisabeta, purtând o rochie de culoare aurie şi dopuri de protecţie în urechi, a asistat cu stoicism la acest concert spectaculos, de peste trei ore, susţinut de cele mai importante nume din muzica pop şi rock britanică şi mondială. Pe rând, Elton John, Stevie Wonder şi Paul McCartney, care a reuşit să îi facă să se ridice de pe scaune pe cei mai tineri membri din familia regală, cu piesele sale din repertoriul trupei The Beatles, au impresionat audienţa. Robbie William a dat tonul serii de luni, cu piesa sa ”Let Me Entertain You”, la asfinţitul soarelui. Grupul ska Madness a făcut să crească şi mai mult nivelul de bună dispoziţie, interpretând, de pe acoperişul Palatului Buckingham, piesa ”Our House”. În acest timp, faţada palatului se transformase într-un ecran uriaş pe care erau proiectate desene în formă de inimă şi un uriaş drapel britanic.

”Un jubileu de diamant este un eveniment unic şi special. Celebrăm, astăzi, viaţa şi munca de 60 de ani a unei persoane speciale”, a declarat prinţul Charles, alături de mama sa, vizibil emoţionată. ”Singurul lucru trist din această seară este faptul că tatăl meu nu a putut fi aici cu noi, pentru că este bolnav. Dacă vom striga destul de tare, va putea probabil să ne audă şi să se facă bine”, a adăugat prinţul Charles, iar mulţimea estimată la circa 250.000 de persoane a răspuns la apelul său, strigând în cor: ”Philip, Philip”. Ducele de Edinburgh, în vârstă de 90 de ani, a fost internat din cauza unei infecţii la vezica urinară, luni, la Londra. Prinţul consort Philip este aproape la fel de important pentru monarhie ca regina însăşi, consideră mulţi britanici.

MOMENT ISTORIC La sfârşitul concertului, regina a aprins o flacără înaltă de şase metri, unul dintre cele 4.200 de felinare care au format un lanţ pornind din insulele Tonga, până în Malta, trecând prin Kenya, unde tânăra Elisabeta a aflat în 1952 de moartea tatălui ei, George al VI-lea. Concertul s-a încheiat prin celebrul ”God Save the Queen”, cântat de întreaga mulţime, entuziasmată şi de un foc de artificii spectaculos. Ieri a avut loc o mesă la Catedrala Saint-Paul, urmată de o procesiune cu trăsura şi de apariţia reginei la balconul Palatului Buckingham, care a încheiat astfel cele patru zile de festivităţi. În a treia şi a patra zi, până şi ducesa de Cambridge s-a conformat la toalete în culori mai puţin aprinse.

O ABSENŢĂ NOTABILĂ Exclusă de la mai toate evenimentele regale, nu este de mirare că Sarah Ferguson a fost omisă şi cu prilejul Jubileului de Diamant, în ciuda faptului că fostul ei soţ, prinţul Andrew şi fiicele ei, prinţesele Eugenie şi Beatrice, au fost prezenţi la ceremoniile oficiale. ”Aceste ocazii oficiale o fac pe Sarah extrem de tristă. Din moment ce ei sunt acolo, nu este o surpriză dacă invitaţia ei s-a pierdut, dar, evident, asta îi face rău”, a declarat un apropiat al ducesei de York. Răceala dintre Sarah Ferguson şi Casa Regală s-a văzut şi cu prilejul nunţii prinţului William, de unde a lipsit.

ONOARE UNICĂ Oamenii de ştiinţă de la Departamentul de Nanotehnologie al Universităţii Glasgow au sculptat chipul reginei Marii Britanii pe o bucată de argint cu un diametru de 100 de ori mai mic decât grosimea unui fir de păr omenesc. Specialiştii au declarat în glumă că au creat astfel cea mai mică monedă din lume. Moneda are un diametru de 750 de nanometri, în condiţiile în care grosimea unui fir de păr uman variază între 50.000 şi 100.000 de nanometri.