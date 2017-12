Jucăriile lui Zoltan Bedo, lecţii de fizică pentru cei mici

În piaţeta Cazinoului din Mamaia, la cea de-a X-a ediţie a Tîrgului Naţional al Meşterilor Populari, deschisă pînă astăzi, între orele 08.00 şi 23.00, printre zecile de meşteşugari se află şi Zoltan Bedo, care a venit de la Odorheiu Secuiesc, Harghita, pentru a-şi expune jucăriile unicat. Confecţionate din lemn şi fără să fie toxice, jucăriile lui Zoltan Bedo au şi un caracter didactic. Sub gingăşia reprezentărilor, iepuraşi „păşitori“, călăreţi sau acrobaţi, se ascunde o lecţie de fizică, fiecare dintre ineditele jucării fiind „în mişcare“. De formaţie profesor de fizică, în prezent profesor de aeromodelism, artistul participă la Tîrgul de la Mamaia pentru a treia oară.

Reporter: Care este istoria jucăriilor cu care aţi venit la Tîrgul Naţional al Meşterilor Populari?

Zoltan Bedo: Ca formaţie sînt profesor de fizică, am lucrat 15 ani la catedră şi am plecat, apoi, la Clubul Elevilor. Am avut mai mult timp la dispoziţie acolo şi am făcut aeromodelism. Atunci nu aveam materiale didactice pe care se puteau demonstra legile fizicii şi m-am gîndit să fac ceva în acest sens. Şi iată că am jucării cu care se poate studia forţa de frecare, centrul de greutate al corpurilor, echilibrul fix, stabil, cu pîrghie. Aproape jumătate din materia de clasa a VI-a sau a VII-a se poate învăţa din jucăriile mele.

Rep.: Cînd v-aţi descoperit pasiunea pentru jucăriile din lemn?

Z. B.: Pasiunea mea a fost electronica şi, după 45 de ani, m-am gîndit să fac jucării. Deci, în urmă cu opt - nouă ani. Interesant este că am un verişor care este actor şi care face, ca şi mine, jucării, numai că de dimensiuni mari. Ne-am întrebat cum de ne-a venit această idee, apoi ne-am amintit că străbunicul nostru a fost tîmplar. Probabil de acolo ni se trage pasiunea.

Rep: Vă mai amintiţi cînd aţi prelucrat prima bucată din lemn?

Z. B.: Ca să fiu sincer, totul a început atunci cînd socrul meu a stat în America şi mi-a spus să brevetăm jucării. M-am gîndit că existau, deja, tot felul de jucării. Am inventat un trenuleţ cu patru vagoane şi locomotive, asemănător cu „Nu te supăra frate“. O firmă a făcut comandă de 1-000 de bucăţi, dar singur nu am putut face faţă. Aşa că a trebuit să plătesc oameni, dar apoi firma s-a răzgîndit şi am ieşit în pagubă, a trebuit să plătesc oamenii şi, timp de un an, a trebuit să îmi plătesc datoria la bancă. Aşa mi-am început cariera. Apoi am continuat să fac jucării mai simple.

Rep: Mai sînt interesaţi copiii de jucăriile clasice, din lemn?

Z. B.: Sînt interesaţi şi copiii şi părinţii, însă, pentru că îmi ia mult timp să le fac, sînt mai scumpe. Dar am observat că, odată cu trecerea timpului, oamenii devin tot mai interesaţi. Ceea ce fac eu este şi artă, pentru că nu lucrez automatizat. Trebuie să inventezi, să prelucrezi. Mă bucur că oamenii îmi apreciază jucăriile.