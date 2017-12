Jucăriile toxice, retrase voluntar de pe piaţa românească

Piaţa românească de jucării nu a fost atinsă de flagelul jucăriilor toxice, din loturile considerate periculoase din cauza nivelului ridicat de plumb din vopsea. Aceasta este concluzia la care a ajuns Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), după ce a finalizat verificările jucăriilor fabricate în China de firma Mattel Inc şi Thomas&Friend. În data de 15 august 2007, SC Omni Toys SRL Bucureşti, în calitate de distribuitor exclusiv pentru România al jucăriilor Mattel, a depus la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) o notificare privind retragerea voluntară de pe piaţa românească a jucăriilor menţionate mai sus. Totodată, operatorul economic s-a angajat ca, începînd cu data de 20 august 2007, să pună la dispoziţia consumatorilor o linie telefonică TELVERDE, cu numărul 0800 390 300, pentru detalii privind returnarea şi înlocuirea jucăriilor. În data de 16 august 2007, ANPC a primit notificare prin sistemul de alertă europeană RAPEX, cu privire la acţiunea de retragere de pe piaţă a jucăriilor „Sarge” din gama maşini turnate seria Cars, a jucăriilor cu magnet „Polly Pocket” şi a accesoriilor „Barbie and Tanner” şi „Scooper”. Omni Toys a anunţat atunci că va retrage de pe piaţă 723 de bucăţi de jucării, livrate în perioada 2005/2007, în valoare de 40.702 lei, dintre care firma a primit sub formă de retur jucăriile retrase din magazinele Metro, Selgros, Real, Cora, adică 34 de bucăţi, în valoare de 2.126 lei. De asemenea, firma a primit înştiinţări de la alte magazine că marfa a fost retrasă de la raft, urmînd a fi returnată în perioada următoare.

Consilierul ANPC, Laura Hora, a explicat că nu au existat reclamaţii sau sesizări venite din partea consumatorilor, însă ANPC s-a autosesizat pe baza principiului prevenţiei, trimiţînd şi o serie de recomandări părinţilor, de care să ţină seama înainte de achiziţionarea jucăriilor. Părinţii sînt sfătuiţi să citească cu atenţie etichetele pentru a se asigura că jocul sau jucăria corespund vîrstei copilului şi să evite jucăriile care „trag” cu obiecte sau proiectile, dar şi pe cele deosebit de zgomotoase. Părinţii trebuie să se asigure înainte de cumpărarea unui produs că obiectele sînt solide, durabile şi nu prezintă muchii ascuţite. Oficialii ANPC recomandă părinţilor să nu cumpere jucării cu piese mici care pot fi detaşate cu uşurinţă de copil şi pot fi înghiţite în timpul jocului, iar în cazul jucăriilor pufoase, să verifice să nu iasă puful din blană. Trei copii au necesitat intervenţii chirurgicale din cauza perforării intestinelor, după ce au înghiţit mai mulţi magneţi detaşabili, proveniţi de la aceste jucării. Grupul Mattel a retras deja de pe piaţa mondială 18 milioane de bucăţi, urmînd să mai retragă încă un milion de bucăţi de pe piaţa europeană. Jucăriile sînt fabricate în China de compania Fischer-Price, care face parte din grupul Mattel, compania fiind suspectată că a folosit, la producerea acestora, vopsea toxică pe bază de plumb.