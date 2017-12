Jucătoarea germană de tenis Anna-Lena Gronefeld s-a îngrăşat 14 kilograme în cinci luni

Jucătoarea germană de tenis Anna-Lena Gronefeld, în vîrstă de 21 de ani, s-a îngrăşat 14 kilograme în cinci luni, iar cariera sa a intrat în declin, după ce şi-a schimbat antrenorul, spaniolul Rafael Font de Mora, care o supunea unui regim foarte strict în cantonamente, informează “Bild”. Pe data de 1 august, jucătoarea germană, care măsoară 1,80 metri, cîntărea 68 de kilograme, în timp ce în prezent a ajuns la 81 de kilograme. În martie 2006, Anna-Lena Gronefeld a cîştigat în Mexic primul său turneu din carieră, iar în iunie a ajuns pînă în sferturi la Roland-Garros, ocupînd locul 14 în clasamentul WTA. Gronefeld, considerată de specialişti viitoarea Steffi Graf, a intrat într-o eclipsă de formă în ultimele luni, după ce în luna septembrie a anului trecut a renunţat la antrenorul ei, spaniolul Rafael Font de Mora. De atunci, germanca a pierdut tot mai multe meciuri, “cîştigând” în schimb din ce în ce mai multe kilograme în plus. La începutul acestui an, la Brisbane în Australia, Anna-Lena Gronefeld a fost eliminată pentru a cincea oară consecutiv în primul tur al unui turneu WTA. Căpitanul echipei de Fedcup a Germaniei, Barbara Rittner, consideră că fostul tehnician al sportivei este vinovat de declinul jucătoarei. “Anna-Lena a trăit în cantonamentele din Arizona o adevărată dictatură, din cauza regimului strict la care a fost supusă de antrenorul ei. Acum învaţă să trăiască pe propriile picioare. Trebuie să înceapă o nouă viaţă, atît pe plan sportiv, cât şi personal. Acum trece printr-o perioadă critică din care sînt sigură că va ieşi cu bine. Este însă nevoie de timp”, a precizat Rittner. Cotidianul “Bild” sugerează că jucătoarea germană ar fi luat diuretice, în perioada în care a fost antrenată de Font de Mora, pentru a-şi menţine greutatea, ceea ce ar explica faptul că sportiva a luat apoi brusc în greutate. După ce a trecut la o alimentaţie normală, organismul jucătoarei are nevoie de timp pentru a-şi regăsi greutatea normală. Deşi în prezent Gronefeld este antrenată de germanul Dirk Dier, fostul ei tehnician îi este încă manager, deoarece are contract cu sportiva pînă în 2012.