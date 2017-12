Jucătorii de la CVM Tomis încep devreme pregătirile

După un sezon de toamnă foarte solicitant, cu multe meciuri în campionat şi în Liga Campionilor, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au beneficiat din partea conducerii tehnice de o minivacanţă de iarnă. Voleibaliştii constănţeni au primit liber imediat după meciul cu Hypo Tirol Innsbruck, din 18 decembrie, şi au revenit la pregătiri ieri, în cea de-a doua zi a anului 2014. Reunirea echipei a avut loc la Hotelul Flora din Mamaia, apoi jucătorii s-au îmbarcat într-un microbuz şi au plecat în Bulgaria, la Dobrici. De astăzi, timp de nouă zile, ei vor efectua un stagiu centralizat de pregătire, care se va încheia cu un meci amical în compania echipei din localitate.

„Este un stagiu de pregătire binevenit, pentru că am avut aproape două săptămâni libere, în care ne-am odihnit şi am uitat un pic de volei. Era şi normal, pentru că am jucat foarte multe meciuri în sezonul de toamnă. Urmează o pregătire de iarnă, în care se va pune accent pe forţă şi pregătire fizică. Vom avea de jucat în două-trei săptămâni foarte multe meciuri cu miză şi este nevoie ca toţi componenţii lotului să fie cât mai bine pregătiţi”, a spus centrul Andrei Spînu.

„Este normal să începem cât mai devreme pregătirile, pentru că ne aşteaptă meciuri grele în returul campionatului şi în Cupa CEV. În principal, ne vom axa pe pregătire fizică specifică, pentru că este nevoie de încărcarea bateriilor după o pauză destul de mare. Sper să ne ajungă pentru tot returul şi pentru play-off”, a subliniat antrenorul secund Radu Began.

La reunire nu au fost prezenţi cei trei jucători convocaţi la echipele lor naţionale pentru a disputa meciuri de calificare la Campionatul Mondial: bulgarul Andrey Zhekov, spaniolul Israel Rodriguez şi slovacul Martin Nemec. Ei vor ajunge la Dobrici după încheierea turneelor de calificare, programate în perioada 3-5 ianuarie, astfel că lotul a fost completat cu Alexandru Muscină şi Alexandru Zahar, de la echipa secundă a clubului constănţean. Antrenorii Martin Stoev şi Radu Began vor avea la dispoziţie 12 jucători pentru primele zile de pregătire ale stagiului de la Dobrici: Stoian şi Muscină - coordonatori; D. Pavel - universal; Spînu, Stancu şi Massinatori - centri; Bahov, Aciobăniţei şi Zahar - extreme; Ivanov şi Tănăsescu - libero.