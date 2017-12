Jucătorii de la CVM Tomis îşi „încarcă bateriile”

Mâine, de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui un meci de volei masculin contând pentru etapa a 8-a din Divizia A1. Campioana CVM Tomis va întâlni CSM Agronomia Bucureşti, una dintre codaşele clasamentului, echipă care abia în etapa trecută a reuşit să acumuleze primele puncte din acest campionat, în urma victoriei de pe teren propriu contra ultimei clasate, Universitatea Cluj, cu scorul de 3:1. Cum penultima clasată are un lot cu mulţi tineri şi nu îi poate pune probleme reprezentantei României în Liga Campionilor, conducerea tehnică a echipei constănţene a decis ca în antrenamentele de săptămâna aceasta să pună accent pe pregătirea fizică. „În ultima perioadă am avut multe meciuri, multe deplasări, aşa că am făcut mai puţine antrenamente. Este bine că urmează două săptămâni în care avem meci doar sâmbăta. Astfel, putem face mai multe antrenamente fizice, pentru a ne încărca puţin bateriile înaintea partidelor foarte importante din luna decembrie”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al formaţiei de pe litoral.

Scopul principal al acestor şedinţe de pregătire mai tari este ca echipa să reziste cât mai bine programului din luna decembrie, care va cuprinde iarăşi câte două meciuri pe săptămână! În perioada 30 noiembrie - 18 decembrie, voleibaliştii constănţeni vor susţine şase partide, dintre care trei în Liga Campionilor: 3 decembrie (ora 19.00, cu Jastrzebski Wegiel, în deplasare), 11 decembrie (ora 19.00, cu Halkbank Ankara, în deplasare) şi 18 decembrie (ora 18.00, cu Hypo Tirol Innsbruck, acasă). Adversarii din campionat vor fi Dinamo Bucureşti (30 noiembrie, în deplasare), VCM LPS Piatra Neamţ (7 decembrie, acasă) şi Universitatea Cluj (14 decembrie, acasă). Federaţia Română de Volei a programat prima etapă din returul Diviziei A1 tot anul acesta, pe 21 decembrie, însă CVM Tomis nu va juca în această rundă. Campionatul se va relua pe 11 ianuarie 2014, când campionii se vor deplasa la Galaţi.