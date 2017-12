Jucătorii de la CVM Tomis nu se consideră calificaţi în finală

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a luat o serioasă opţiune pentru calificarea în finala play-off-ului Diviziei A1 la volei masculin, după cele două victorii obţinute la sfîrşitul săptămînii trecute în faţa Rematului din Zalău, cu 3-0 şi 3-1. Tomis este la o singură victorie de finală şi are la dispoziţie trei partide pentru a accede în ultimul act al întrecerii interne. „Semifinala încă nu este jucată şi ne aşteaptă meciuri foarte grele la Zalău. Bineînţeles, noi sperăm să fie doar un meci, ca să ne calificăm rapid în finală”, spune Radu Began, căpitanul campioanei ultimelor două ediţii. „Nu cred că s-a decis deja calificarea! Echipa din Zalău este redutabilă pe teren propriu, are şi un public entuziast de partea sa, care îi susţine în permanenţă pe jucători. Trebuie să fim pregătiţi pentru o adevărată bătălie în sala din Zalău”, consideră Stelio De Rocco, antrenorul principal al constănţenilor. Evident, Tomis tratează cu maximum de atenţie acest final de sezon, în care i-a mai rămas un singur obiectiv de atins, cîştigarea campionatului. Echipa de pe Litoral a efectuat încă de ieri deplasarea la Zalău şi se va antrena în această seară în Sala Sporturilor din localitate. Meciurile 3 şi 4 din semifinala Tomis - Remat vor avea loc la Zalău, miercuri şi joi, de la ora 17.00.

Suporterii constănţeni i-au aplaudat pe Gontariu şi Ilieş

Publicul din Sala Sporturilor nu i-a uitat pe doi dintre jucătorii care au contribuit la primul titlu naţional cucerit de Tomis, Adrian Gontariu şi Sergiu Ilieş, ambii evoluînd acum pentru formaţia din Zalău. De altfel, cei doi au fost şi chemaţi la salut de galeria constănţeană, după meciul de duminică! „Mă bucur că lumea apreciază ceea ce am făcut aici! Cît am jucat la Constanţa m-am străduit să dau tot ce pot pe teren, chiar şi în momente mai grele. Mă bucur şi că am contribuit la primele două titluri naţionale cîştigate de Constanţa, se pare că spectatorii nu au uitat acest lucru”, a declarat Ilieş, care a adăugat: „Cred că duminică am pus mai multe probleme echipei din Constanţa, dar ca să cîştigi trebuie să faci mai mult de atît. Ştiam care este diferenţa de valoare dintre cele două echipe şi am dorit să jucăm la un nivel cît mai ridicat. Cred că a fost un spectacol reuşit. La 2-0, trebuie să fim realişti, nu avem prea multe şanse, dar trebuie să le jucăm pînă la capăt. Să vedem ce va fi la Zalău”.