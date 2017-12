Jucătorii de la CVM Tomis trebuie să-şi confirme valoarea pe teren

Evoluţiile sub aşteptări din ultima perioadă au creat îngrijorare în rândul fanilor formaţiei CVM Tomis Constanţa, obişnuiţi ca echipa lor favorită să piardă maximum două-trei meciuri pe campionat. În acest sezon însă, Tomis a pierdut deja trei partide în Divizia A1, după doar 13 etape! La aceste eşecuri interne se adaugă şi cele din Cupele Europene, trei în patru meciuri jucate. Antrenorii echipei constănţene, Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş, încearcă să găsească soluţii pentru redresarea situaţiei, după ce au identificat motivele acestor înfrângeri. „Situaţia este frustrantă la ora actuală, datorită variaţiilor în exprimarea echipei. Chiar şi în meciul de la Baia Mare nu am reuşit să păstrăm avantajul pe care l-am avut la un moment dat. Tocmai de aceea trebuie să creştem randamentul individual al fiecărui jucător. La antrenamente se lucrează foarte bine, contrar unor anumite păreri. Am lucrat mai mult la antrenamente, comparativ cu anii trecuţi, pentru că au tot venit jucători noi. Din păcate, nu întotdeauna asta se vede şi pe teren, la meciuri, pentru că apar greşelile individuale. Iar când apar patru-cinci erori de acest gen, e gata setul! Din punct de vedere individual, aştept mai mult de la Tănăsescu, care a avut un început de meci mai slab la Baia Mare. De asemenea, avem multe urcuşuri şi coborîşuri în evoluţia universalilor, Svetozarevic şi Dumitrache, pentru că sunt situaţii când unul începe bine, dar continuă slab, trebuie să-l înlocuiesc cu celălalt şi tot aşa. Este nevoie de mai multă consistenţă în evoluţia fiecăruia. Mai trebuie să eliminăm frica de victorie şi neîncrederea în forţele proprii”, a explicat De Rocco. „Sunt convins că echipa are potenţial pentru a câştiga campionatul. Eu cred că jucătorii fac echipa, iar ei, luaţi fiecare în parte, au valoarea necesară. Nu ştiu dacă mai suntem pe primul loc ca valoare a lotului, pentru că nu ştiu încă valoarea noilor achiziţii ale Zalăului. În plus, la noi nu s-a putut face încă omogenizarea, pentru că a fost această fluctuaţie de jucători. În mod normal, o echipă formată în august-septembrie începe să joace prin ianuarie-februarie la adevărata valoare. Aici avem nevoie de o accelerare a ritmului de omogenizare, pentru că nu mai este timp. Este târziu să jucăm bine în martie-aprilie. Am încredere totuşi că nucleul format în prima parte a sezonului îi poate ajuta pe noii veniţi să se integreze şi să ajungem acolo unde dorim”, spune Dudaş. „Le-am vorbit la antrenament jucătorilor despre conceptul de Team Dynamics (n.r. - dinamica echipei), despre acronimul TEAM: Together Everyone Achieves More. La asta trebuie să ne concentrăm acum: împreună, fiecare va câştiga mai mult, fie antrenor, fie jucător. A trecut vremea vorbelor, acum trebuie să acţionăm pe teren, cu încredere în noi înşine, că alcătuim o echipă de mare valoare. Sunt mândru că antrenez acest grup de jucători!”, a încheiat De Rocco.

Began şi compania au prima ocazie să se reabiliteze în faţa suporterilor chiar mâine, când la Constanţa vine Steaua, pentru meciul din etapa a 14-a a Diviziei A1. Partida va avea loc în Sala Sporturilor, de la ora 17.00.