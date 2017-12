Jucătorii Farului au refuzat să intre în cantonament

Gravele probleme financiare de la FC Farul au dus la o mică revoltă vineri, înaintea jocului cu Sportul Studenţesc, din etapa a 6-a a Ligii a II-a, programat duminică, de la ora 11.00, pe teren propriu. Chiar dacă jocul echipei a fost în creştere în ultimele trei partide, cu Delta Tulcea, FC Snagov şi Petrolul Ploieşti, încheiate fără înfrîngere, restanţele financiare au umplut paharul răbdării jucătorilor constănţeni. Astfel, neplătiţi de aproape trei luni, la fel ca şi ceilalţi angajaţi ai clubului, indiferent că sînt antrenori sau îndeplinesc funcţii administrative, jucătorii au refuzat, vineri, să intre în cantonament, anunţînd că vor veni la minihotelul de la stadion cu o singură zi înaintea disputei cu Sportul. În plus, au făcut o petiţie cu doleanţele lor, pe care au înaintat-o conducerii executive, cerînd plata salariilor restante, achitarea chiriilor în cazul jucătorilor străini şi încheierea contractelor de asigurare medicală, pentru fiecare jucător în parte. În plus, constănţenii intenţionează să evolueze cu banderole albe la meciul de duminică, în semn de protest faţă de atitudinea conducerii clubului. “Nu vom intra în cantonament pentru că sînt restanţe financiare de peste două luni faţă de jucătorii străini, cărora nu li s-au plătit nici chiriile la apartamente, în timp ce restul jucătorilor nu şi-au primit banii pe luna august. Nu s-au plătit nici primele pentru partidele cu Snagov, Delta Tulcea şi Petrolul. Era vorba despre 1.000 lei pentru victoria de la Snagov, 1.500 lei pentru calificarea în şaisprezecimile Cupei României şi de 500 lei pentru egalul cu Petrolul Ploieşti. Nici antrenorii de la club nu au fost plătiţi, de fapt niciun angajat al clubului nu şi-a primit banii de mai multă vreme. Nu există asigurări medicale pentru jucători, astfel că Şchiopu îşi plăteşte singur medicamentaţia. Regulamentul de Ordine Interioară a fost înregistrat la Federaţie, însă noi nu am semnat absolut nimic. Acolo se stipulează că prima de promovare este de 5.000 euro, însă doar dacă jucătorul va juca sută la sută din meciuri, ceea ce este, practic, imposibil. Avem cele mai mici prime din Liga a II-a şi nici măcar astea nu se plătesc. Să ni se spună dacă se mai doreşte sau nu promovarea“, a declarat căpitanul echipei, Alexandru Măţel. În altă ordine de idei, Comisia de Recurs din cadrul FRF a anulat amenda de 40.000 lei dictată în urma incidentelor provocate de suporteri la partida din Cupa României, cu Delta Tulcea, şi a decis ca meciurile cu Sportul Studenţesc şi cu Săgeata Stejaru, din etapa a 7-a, să se desfăşoare la Constanţa, dar fără spectatori.

Vor victorie cu Sportul

În ciuda problemelor financiare, antrenorul Marius Şumudică este convins că elevii săi pot cîştiga meciul de duminică, împotriva Sportului Studenţesc. “Va fi un meci greu, împotriva unei candidate la promovare, care se numără printre cele mai bune echipe din liga secundă. După părerea mea, Sportul are lot de Liga I. Eu sînt mulţumit însă de felul în care jucăm şi dacă vom rezolva şi problema atacului, cred că vom cîştiga”, a spus tehnicianul constănţean. Pentru a scăpa de ghinionul ratărilor, constănţenii au adus, vineri, la stadion, un preot, Mihai Grigore, care a sfinţit vestiarul gazdelor. Tot vineri, fotbaliştii constănţeni au sărbătorit ziua de naştere a lui Chico, portughezul a împlinit 28 de ani, la un grătar în incinta stadionului.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Diogo, Papp, G. Mendy - B. Andone, Teekloh, Cristocea, Mansur - M. Ene, Chico; Sportul (antrenor Tibor Selymes): Viciu - Irimia, Patrichi, Ghinga, Cazan - C. Gheorghe, Cruceru, V. Nicola, Ferfelea - Postolache, Curelea. Arbitri: Cristian Sava (Bacău) - Lucian Sîrbu (Focşani) şi Bogdan Hîrlab (Braşov).

Vineri seară, jucătorii s-au întîlnit, din nou, cu cei din conducerea clubului, pentru a discuta problemele financiare. Oficialii i-au anunţat că s-au achitat restanţele către “stranieri”, care nu-şi primiseră salariile de trei luni, şi că în cel mult două săptămîni vor ajunge la zi cu toate plăţile către fotbalişti. “A fost o şedinţă constructivă”, s-a limitat să declare Măţel. Chiar şi aşa, jucătorii au decis să intre în cantonament abia sîmbătă. “A fost doar un balon de săpun. Banii pentru jucători, antrenori şi angajaţi au fost achitaţi vineri. Mai sînt cîţiva jucători la echipa mare, care au întîrzieri de cîteva zile, dar se va rezolva. Nu ştiu de ce a făcut Măţel acele declaraţii, probabil că a fost împins în faţă de alţii. În cel mult două săptămîni, toate problemele vor fi rezolvate”, a spus preşedintele executiv al FC Farul, Mircea Crainiciuc.

S. TEODOREANU, I. COMAN