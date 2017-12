Jucătorii Farului au revenit la antrenamente

Reveniţi din cantonamentul efectuat în Turcia, jucătorii Farului au avut parte de trei zile libere, iar de ieri s-au întors la antrenamente pentru a pregăti returul Ligii a II-a la fotbal. Mulţumit de schimbările făcute în lot în această iarnă, antrenorul principal Alin Artimon a apreciat drept benefică perioada de pregătire din Antalya.

„A fost o perioadă încărcată, cu multe jocuri şi antrenamente, dar cred că a fost benefică şi sper ca jocurile să demonstreze că nu am pierdut timpul în cantonamentul din Antalya şi am profitat la maximum de terenurile bune şi de adversarii puternici întâlniţi în jocurile amicale. Din punct de vedere al acumulărilor fizice am reuşit să îndeplinim ceea ce ne-am propus, dar nu poţi cere omogenitate de la un grup după câteva jocuri amicale şi nici să aibă un ritm bun de joc, pentru că acesta se obţină în condiţii de competiţie. În schimb, la celelalte capitole cred că suntem pregătiţi să începem returul. În privinţa lotului, nu avem noutăţi de ultimă oră, dar important este să-i rezolvăm pe cei veniţi în această iarnă pentru că mai sunt unele probleme”, a spus tehnicianul constănţean, care a dezvăluit şi strategia pentru a doua parte a campionatului: „Obiectivul a rămas acelaşi, salvarea de la retrogradare şi formarea unui grup puternic. În privinţa grupului cred că am reuşit, pentru că am adus jucători talentaţi şi de perspectivă, care pot ajuta la construcţia Farului. Pentru club, dar şi pentru mine, ar fi fost mai uşor să aducem jucători experimentaţi, dar şi eu, şi finanţatorul, ne-am asumat riscul de a aduce tineri. Altfel, ar fi venit jucători de 30 de ani, care ar fi stat trei luni, şi-ar fi luat banii, iar din vară o luam de la capăt”. Antrenorul Farului este convins că doar echipa poate readuce publicul la stadion: „Suporterii au tot dreptul să fie supăraţi, ţinând cont că am iernat pe ultimul loc. Nu-i voi aduce eu însă la stadion, ci echipa, dacă va juca şi va avea rezultate”.